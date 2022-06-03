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В Грязинском районе местный житель предстанет перед судом за интимную связь с несовершеннолетней

10 минут назад
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Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетнем возрасте своей избранницы, в сентябре 2021 года вступил с ней в интимные отношения. При этом он осознавал противоправность и общественную опасность своих действий. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя школьница встала на учет по беременности.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой, в том числе, результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившие его отцовство новорожденной дочери потерпевшей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 4 лет лишения свободы.

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