В Грязинском районе отремонтировали мост через реку Байгора

Завершился ремонт моста через реку Байгора на пятом километре автодороги Грязи-Коробовка, которая соединяет райцентр с несколькими сёлами. Объект сдан в эксплуатацию.

Мосту – более 40 лет, серьезного ремонта там до сих пор не проводилось. Подрядчик – липецкое предприятие ДСУ-7 – полностью разбирал конструкции мостового полотна – до пролётных балок, которые затем поднимали.

Специалисты усилили насадки береговых опор, отремонтировали подферменники, установили новые резиново-металлические опорные части взамен разрушенных. Затем балки вернули на место и устроили новое мостовое полотно: трёхсантиметровый выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой с металлической сеткой и 2 слоя асфальтобетона общей толщиной 9 см. Были переустроены сопряжения, смонтировано новое оцинкованное барьерное ограждение и перила из композитных материалов. Отремонтированы также подходы к мосту. Общая длина объекта – 161 м, из них сам мост – 117,5 м.

Работы велись с начала марта и обошлись в 36,6 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».