В Грязинском районном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Липецкой области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП, в размере 300 тысяч рублей.

Должник в установленный законом срок задолженность не оплатил и к судебному приставу-исполнителю не являлся, в связи с чем был объявлен в розыск. На основании ответов из регистрирующих органов судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества должника (земельного участка).

В результате должник сам обратился в Грязинское районное отделение судебных приставов Управления и оплатил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».