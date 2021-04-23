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Сегодня десятки грязинцев почтили память Героя России, уроженца с. Двуречки, Ивана Андреевича Флерова.

Велопробег приурочен к 116-й годовщине со Дня рождения Героя и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественный старт мероприятия был дан на Красной площади г. Грязи. По пути следования велосипедисты возложили цветы к мемориальным доскам и обелискам.

Конечной точкой маршрута стал Дом-музей И. А. Флерова в с. Двуречки, где была организована экскурсионная программа, поделился в своем Инстаграм глава Грязинского района Владимир Рощупкин.

Напомним, что 16 апреля областной Совет депутатов присвоил селу Двуречки звание «Населенного пункта воинской доблести». Это село – родина четырёх Героев Советского Союза и одного Героя России.