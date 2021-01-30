В деревне Кубань Грязинского района прошел “Живой урок истории”, который посвятили 78-летию освобождения Липецкой области от фашистских захватчиков. 28 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторенской операции фашистские соединения были полностью изгнаны с территории нашего региона. Об этом рассказывает Поисковый военно-исторический клуб “ОПЛОТ”.

Урок проходил в формате военно-театрализованной постановки. Ребятам показали отрывок сражения, показали макеты оружия и находки времен Великой Отечественной войны. А главное, все желающие могли прикоснуться к любому из предметов, почувствовать в своих руках оружие, визуально побывать почти в реальном бою.









Мероприятие проводилось в рамках проекта «Жаркое лето 1942» грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи. Его организаторамии участниками стали «Поисковый военно-исторический клуб «Оплот», совместно МБУКГП г. Грязи “Культурно-Досугового Центра”, МБОУ СОШ д.Кубань, поисковый отряд «Надежда, созданный на базе школы, «Патриот Центр», ЛООО «Союз Боевого Братства Воинов Десантников», поисковый отряд «Астра» г. Елец, казачий кадетский класс д. Кубань.

Грязинцы хранят в памяти и передают от поколения к поколению героизм воинов советской армии, мужество, самоотверженность, стойкость земляков, оказавшихся на занятой фашистами территории.

Фото: Поисковый военно-исторический клуб “ОПЛОТ”