Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника отдела продаж одной из телефонных компаний, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, сотрудник отдела продаж одной из телефонных компаний, будучи обязанным хранить конфиденциальную информацию, ставшую ему известной при выполнении им должностных обязанностей, летом 2018 года воспользовался доступом к информационной системе и получил сведения о детализации телефонных соединений конкретных абонентов. Следствие полагает, что полученная им информация была незаконно передана сотрудникам частного детективного агентства в Новосибирской области, проходящими по аналогичному уголовному делу.

Своими противоправными действиями подозреваемый нарушил конституционное право на тайну телефонных переговоров 10 абонентов сотовой компании.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.

Санкция вменяемой фигуранты статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.