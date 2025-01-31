Сортировать и отправлять на переработку твёрдые бытовые отходы начали в городе Грязи. Там открылся современный мусоросортировочный комплекс.

40 тысяч тонн мусора в год будут сортировать и даже давать ему второй шанс. Растительные отходы с помощью специальных бактерий переработают в полезный грунт. Стекло, пластик, бумага, картон, алюминий отправят на переработку.

Как пояснили в региональном минприроды, технические решения, реализованные при создании комплекса, соответствуют «зелёным» стандартам и направлены на минимизацию воздействия на окружающую среду. Проект реализован полностью за счёт средств инвестора без привлечения бюджетных средств.

На объект будут направляться ТКО из города Грязи и Грязинского района, в дальнейшем также из Добринского района.