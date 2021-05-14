Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя села Верхний Телелюй, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 10 декабря 2020 года обвиняемый в ходе конфликта с бывшей супругой избил её, нанеся ей более сотни ударов кулаками и иными твердыми предметами по различным частям тела, в том числе по голове. В результате тупой сочетанной травмы тела 36-летняя женщина скончалась.

С целью скрыть следы преступления фигурант отнес тело к заброшенному животноводческому комплексу, где оно пролежало до момента обнаружения.

Спустя почти два месяца о безвестном исчезновении потерпевшей в правоохранительные органы заявили родственники. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о возможной причастности к исчезновению потерпевшей её бывшего супруга. Эту версию подтвердило проведенное с ним исследование с применением полиграфа.

На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При предъявлении неопровержимых улик мужчина не стал отрицать вину и подробно рассказал о последних минутах жизни бывшей супруги, сообщив о месте сокрытия её тела. Однако впоследствии отказался от своих показаний, выдвинув свою версию произошедшего.

К его доводам следствие отнеслось критически и опровергло собранными доказательствами, среди которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.