Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего сотрудника одной из исправительных колоний региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года обвиняемый, управляя личным автомобилем в селе Б. Самовец Грязинского района, допустил столкновение с мотоблоком «Нева» с прицепом, следовавшим по обочине автодороги в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний владелец мотоблока получил сочетанную травму тела и был госпитализирован. Однако его травмы оказались несовместимые с жизнью, спустя неделю после ДТП потерпевший скончался.

Следствие считает, что обвиняемый проявил преступную небрежность, поскольку более чем за 100 метров, как установлено в ходе следственного эксперимента, увидел впереди мотоблок с прицепной тележкой, но продолжал двигаться со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Его доводы в ходе следствия тщательно проверены и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых протоколы осмотров места происшествия и транспортных средств, результаты следственных действий и выводы судебных экспертиз.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.