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С 31 марта по 7 апреля Липецкая область принимала первенство России по футболу среди спортивных школ сезона 2020-21 среди юношей 2006 года рождения (Зона СФФ «Центр»).

Матчи первенства проходили на футбольном поле спортивного комплекса «Сокол» (г. Липецк) и на обновленном стадионе «Юность» (г. Грязи).

В соревнованиях принимали участие футболисты из Тулы, Воронежа, Липецка, Волгограда, Смоленска, Брянска, Калуги, Тамбова, Рязани, Курска, Шебекино.

В дни отдыха для спортсменов была организована досуговая программа: посещение музея, мемориальных объектов, кинотеатра, концертов.

Финал первенства прошел 7 апреля на стадионе «Юность». Из 16 команд-участниц за победу в финале боролись четыре команды: «Спарта» (Воронеж), СК «Ротор» (Волгоград), СШОР «Факел» (Воронеж) и Академия Ротор (Волгоград).

Победителем стала команда «Ротор» (г. Волгоград), второе место заняла команда СШОР «Факел» (г. Воронеж), на третьем месте – команда СК «Ротор» (г. Волгоград).