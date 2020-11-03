В Грязях будут судить мужчину, которого обвиняют в изнасиловании липчанки

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством).

По данным следствия, ночью 19 июля 2020 года обвиняемый вызвался подвезти за денежное вознаграждение сошедшую с поезда на железнодорожном вокзале города Грязи 19-летнюю липчанку. По дороге в Липецк он свернул с проезжей части в лесопосадки и, угрожая пассажирке складным ножом, изнасиловал ее.

На берегу реки Матыра в селе Казинка, где отдыхала компания молодых людей, автомобиль застрял на бездорожье. Потерпевшая воспользовалась присутствием посторонних людей и вызвала такси. Добравшись до дома, она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим за аналогичное преступление, а также причинение тяжкого вреда со смертельным исходом. Вину в совершении очередного преступления не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Данные преступления против половой неприкосновенности и свободы относятся к категории тяжких, за которые УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.