В Грязях был незаконно установлен запретительный дорожный знак

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения, связанные с незаконной установкой запретительного дорожного знака в районе домов №12 и №12«Б» по ул. Свободы г. Грязи.

Два дорожных знака «Движение запрещено» не были включены в проект организации дорожного движения в отношении данной дороги местного значения. Более того , указанный документ не разработан.

Обязанность по разработке проекта организации дорожного движения, включающего весь перечень технических средств организации дорожного движения, в т.ч. дорожных знаков, возложена на администрацию городского поселения.

В связи с нарушением процедуры установки новых средств организации дорожного движения, прокурор внес представление в адрес главы администрации городского поселения г. Грязи.

Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль, говорится в сообщении Грязинской межрайонной прокуратуры.