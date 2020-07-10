В Грязях бывшего полицейского приговорили к 7 годам заключения за ДТП, в котором погиб человек

Собранные Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику полиции, виновному в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что вечером 20 октября 2019 года на автодороге «Липецк-Грязи» в окрестностях села Казинка, сотрудник полиции, находившийся за рулем легкового автомобиля «Форд Мондео» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства ДТП, допрошены свидетели и очевидцы. Достаточная доказательственная база, позволила суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, он обязан компенсировать причинение морального вреда потерпевшим в сумме 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.