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Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 35-летнего местного жителя, задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 36-летнего фигуранта квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 4 марта 2022 года у дома по улице 2-я Молодежная в городе Грязи обнаружено тело 35-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, в том числе грудной клетки. При осмотре места происшествия получены доказательства причастности к особо тяжкому преступлению соседа потерпевшего, который оставил на снегу кровавые следы.

Подозреваемый задержан, при предъявлении неопровержимых улик дал признательные показания. По версии следствия, вечером 3 марта подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, в ходе конфликта нанес знакомому множественные удары ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы.

Запятнанная кровью одежда подозреваемого изъята для проведения судебных экспертиз. Следователем решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.