В Грязях огласят приговор мужчине, дело которого дважды рассматривали с участием присяжных

16 декабря в Грязинском городском суде ожидается приговор по делу 40-летнего мужчины. Органами следствия онобвиняется в том, что 10 ноября 2016 года в доме по ул. 3-я Элеваторская в Грязях избил 55-летнего местного жителя.

От многочисленных травм потерпевший скончался в сентябре 2018 года. Также мужчина обвиняется в совершении двух грабежей, совершенных в октябре 2016 года.

Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Первая коллегия присяжных, сформированная в апреле 2019 года, своим вердиктом по наиболее тяжкой статье оправдала обвиняемого, по двум менее тяжким статьям – признала виновным. На основании вердикта присяжных профессиональный судья вынес приговор. Потерпевшая обжаловала приговор, и он был отменён определением Первого кассационного суда общей юрисдикции (г. Саратов).

Новый состав присяжных был сформирован в Грязинском городском суде в июне 2020 года и приступил к слушанию дела с самого начала. 26 ноября 2020 года коллегия вынесла вердикт. Присяжные признали подсудимого виновным по трём эпизодам, указав, что мужчина заслуживает снисхождения. Состоялись прения сторон, затем подсудимый выступил с последним словом. Председательствующий по делу судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора, говорится в сообщении пресс-службы Липецкого областного суда.