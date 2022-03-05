Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 35-летнего местного жителя, по ходатайству следователя подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления заключен под стражу. Действия 36-летнего фигуранта квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 3 марта 2022 года подозреваемый, находившийся в гостях у 35-летнего знакомого в частном доме по улице 2-я Молодежная города Грязи, распивал спиртные напитки с хозяином дома. Между мужчинами, находившимися в состоянии опьянения, возник конфликт. Выясняя отношения, гость схватил нож и нанес хозяину дома удары по телу. Раненный мужчина попытался убежать от обидчика, покинув свое жилище. Подозреваемый догнал его у соседнего дома и добил ножом. От полученных ранений грудной клетки потерпевший скончался. Подозреваемый с места преступления скрылся, оставив на снегу кровавые следы.

Подозреваемый был задержан, при предъявлении неопровержимых улик дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. Установлено, что фигурант ранее судим. На время предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.