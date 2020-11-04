В Грязях после капитального ремонта открыли детскую поликлинику

3 ноября в г. Грязи состоялось торжественное открытие здания детской поликлиники ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» после капитального ремонта.

В мероприятии принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Капитальный ремонт был осуществлен по его поручению в рамках исполнения наказов избирателей.

Общая стоимость проведенных работ составила около 27 млн. рублей. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств областного бюджета. Работы по ремонту 2-х этажного здания детской поликлиники общей площадью 1662 квадратных метров проводились с марта 2020 г.

В поликлинике для 16 600 детей созданы все необходимые условия для качественного и своевременного оказания первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, а также комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала.









В здании предусмотрены просторные педиатрические кабинеты, кабинет невролога, оториноларинголога, офтальмолога, травматолога, хирурга, психиатра, стоматолога, УЗИ, ЭКГ, физиолечения, ЛФК, прививочные, процедурный и массажный кабинеты, кабинет неотложной помощи, здорового ребенка, 2 игровые зоны.

Кроме того, детская поликлиника была отремонтирована с учётом бережливых технологий, а именно: начала свою работу открытая регистратура, где над каждым рабочим окном размещены электронные табло с информацией о номере очереди пациента, что позволило создать более комфортные условия для юных посетителей и их родителей. Установлен инфомат для записи пациентов. Увеличено количество посадочных мест, установлены функциональные столы и стулья, организованы игровые зоны для детей, в коридорах поликлиники появились новые пеленальные столы.





Необходимо отметить, что в детской поликлинике для кормления детей раннего возраста была открыта комната матери и ребенка.

Для пациентов, нуждающихся в консультации узких специалистов из учреждений здравоохранения областного центра, работает кабинет телемедицины.

В текущем году в обновленную детскую поликлинику было приобретено современное медицинское оборудование на сумму около 3 миллионов рублей из средств областного бюджета.

Во время капитального ремонта детской поликлиники не забыли и о доступной среде, а именно: создании комфортных условий для юных пациентов с ограниченными возможностями здоровья: вход в здание поликлиники оборудован широким и удобным пандусом; есть приемное устройство вызова медперсонала, а также универсальный электроприводной подъёмник; в коридорах установлены тактильные пиктограммы; на первом этаже организован кабинет приема маломобильных пациентов и др.

Сегодня в детской поликлинике ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» трудятся почти 50 медицинских работников. Все они имеют достаточный опыт и знания для оказания квалифицированной медицинской помощи маленьким пациентам, сообщили в управлении здравоохранения региона.