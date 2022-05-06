Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 3 марта 2022 года обвиняемый, находившийся в гостях у 35-летнего знакомого в частном доме по улице 2-я Молодежная города Грязи, распивал спиртные напитки с хозяином дома. Между мужчинами, находившимися в состоянии опьянения, возник конфликт. Выясняя отношения, гость схватил нож и нанес хозяину дома удары по телу. Раненный мужчина попытался убежать от обидчика, покинув свое жилище. Фигурант догнал его у соседнего дома и добил ножом. От полученных ранений грудной клетки 35-летний потерпевший скончался. Обвиняемый с места преступления скрылся, оставив на снегу кровавые следы.

Согласно результатам судмедэкспертов, на теле потерпевшего обнаружено 22 колото-резаные раны.

На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. При предъявлении неопровержимых улик он дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. Установлено, что фигурант ранее судим и во время совершения особо тяжкого преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключениям направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.