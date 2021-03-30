Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов в своем Инстаграм поделился новостью о ходе строительства новой школы в г. Грязи. Температуры, по его словам, наконец-то позволили приступить к строительным работам.

Сегодня Дмитрий Аверов вместе с главой Грязинского района Владимиром Рощупкиным и руководителем строительной компании “Липецксантехмонтаж” Андреем Бугаковым провели оперативное совещание на котловане новой школы на 800 мест в Грязях, которая строится в рамках нацпроекта “Образование”.

Первых учеников школа примет 1 сентября 2022 года.

“Доложил главе региона Игорю Артамонову, что объект опасений не вызывает, строительство в графике. Заранее прорабатываются инженерные сети и подъездные пути. А вот дизайн пока обсуждается, – поделился Дмитрий Аверов. – Команда района с отличными амбициями – построить лучшую по дизайну и оснащению школу в регионе. Смотрят на лидеров на сегодняшний день – новые школы в Липецке и Усмани, ищут идеи в соседних регионах”.