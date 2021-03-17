В г. Грязи состоялся турнир по мини-футболу между командами организаций ЖКХ Липецкой области. Его приурочили ко Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который празднуется 21 марта.

В соревнованиях приняли участие команды ООО «Водоканал» Грязинского района, ОГУП «Облводоканал» (г. Липецк), МУП «ЕлецВодоканал», Металлургической компании «Стальной лев», Липецкой трубной компании «Свободный Сокол».

«Сфера ЖКХ – одна из самых важных. От того, как выстроена работа специалистов коммунального хозяйства, во многом зависит успех функционирования разных сфер жизнедеятельности. Вы работаете добросовестно, качественно, все делаете для того, чтобы предоставить коммунальные услуги населению и обеспечить им комфортные условия проживания. В преддверии профессионального праздника, Дня работников коммунального хозяйства, хочу высказать вам слова признательности, поблагодарить за нелегкий труд, пожелать крепкого здоровья, удачи, а участникам матча пожелать хорошей игры и победы!», – выступил с пожеланиями коммунальщикам глава Грязинского района Владимир Рощупкин, открывая турнир.

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Итоги турнира: