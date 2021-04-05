Днем 2 апреля в Грязях, на улице Советской, произошло столкновение автомобилей «Ниссан» под управлением 26-летнего водителя и ВАЗ-2114 с 27-летним мужчиной за рулем. В автоаварии пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗа – она получила травмы и после оказания помощи была отпущена. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

4 апреля в Грязях, около восьми часов вечера, на улице Авиационной, 24-летний водитель «Тойоты» вне пешеходного перехода допустил наезд на 71-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.