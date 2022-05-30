Оперативниками ОМВД России по Грязинскому району раскрыта кража денежных средств из офиса. 10 мая в г. Грязи из офисного микрофинансовой организации неизвестный похитил деньги в сумме 5290 рублей из шкафа и кассы помещения.

Задержан подозреваемый в совершении преступления — неработающий ранее судимый за кражу 23-летний житель Добринского района. Подозреваемый, взломав рольставни и разбив стекло, проник в помещение и похитил деньги. Деньги потратил на собственные нужды. По ходатайству следователя арестован судом сроком на два месяца.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.