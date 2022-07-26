В Хлевенском районе Липецкой области планируют открыть медицинский класс на базе лицея села Хлевное. Ранняя профориентация школьников поможет решить проблемы недостатка медицинских кадров региона.

Условия открытия медицинского класса обсудили глава Хлевенского муниципального района, директор лицея села Хлевное и ректор Воронежского медицинского университета. После подписания договора о сотрудничестве между организациями Хлевенский лицей войдёт в медицинский кластер образовательных организаций региона.

В медицинском классе химико-биологического профиля будут учиться от восьми до десяти человек, начиная с 10 класса. Вести занятия будут преподаватели Хлевенского лицея. Также планируются лекции и вебинары преподавателей Воронежского медицинского университета и медиков Хлевенской областной больницы. Сейчас ведётся закупка специального оборудования для кабинетов биологии и химии.

Выпускники медицинских классов школ — это реальный резерв, который способствует укреплению кадрового состава учреждений здравоохранения региона в целом. Например, процент поступления выпускников медицинских классов Липецка в профильные вузы и ссузы довольно высок, чему способствуют целевые направления, предоставляемые Управлением здравоохранения Липецкой области.