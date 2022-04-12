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В Хлевенском районе местный житель подозревается в применении насилия в отношении инспектора ДПС

2 часа назад
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Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Хлевенского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, днем 18 февраля 2022 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, недовольный действиями инспекторов ДПС, оформлявших протокол об административном правонарушении в отношении его знакомого, управлявшего автомобилем в селе Хлевное в нетрезвом виде, стал нарушать общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий дебошир проигнорировал.

Во время его задержания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, он трижды укусил за руки одного из инспекторов ДПС, причинив телесные повреждения и физическую боль. О противоправных действиях злоумышленника полицейский заявил в следственные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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