Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тверской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу лично, за заведомо незаконное бездействие, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, ночью 19 февраля 2021 года на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе был остановлен водитель, управлявший грузовым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Будучи отстранённым от управления транспортным средством и отказавшись от прохождения медосвидетельствования, нарушитель с целью избежать административной ответственности предложил инспектору ДПС взятку в сумме 20 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение предназначалось за несоставление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), что влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

От незаконного денежного вознаграждения инспектор ДПС отказался и о попытке подкупа сообщил в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал, вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.