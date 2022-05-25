В разгаре дорожные работы на одном из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Хлевенском районе Липецкой области. На автодороге Малинино-Елецкая Лозовка-прим. к а/д подъезд к г. Липецк от а/д М-4 «Дон» подрядчик — «Липецкдоравтоцентр» — приступил к укладке второго, финишного слоя асфальтобетона.

Глава Малининского сельсовета Сергей Волхов говорит, что жители давно ждали этого ремонта:

— У нас здесь очень оживленное движение, почти как в городе. В нашем сельском поселении числится 420 человек, но в сезон приезжает много дачников – количество жилых домовладений больше тысячи. У нас есть 2 зарыбленных пруда, куда тоже приезжает много отдыхающих. Но главное – по этой дороге ежедневно курсирует школьный автобус, возит наших детей из Малого Мечка, Круглянки и Малинино в Елец-Лозовку.

Дорога на Малинино связывает с федеральными трассами М4 и А-133 (Липецк – Хлевное) около десятка поселений. Она была построена в 1988 году, и с тех пор покрытие на ней не меняли, только закрывали выбоины. Специалисты срезали это «лоскутное одеяло», восстановили кромку, уложили выравнивающий слой асфальта. После завершения работы катков им предстоит укрепить обочины, привести в порядок водопропускные трубы, отремонтировать посадочные площадки и павильон, нанести разметку.

Работы обойдутся в 83 млн рублей, завершены они должны быть по контракту до конца октября.

Всего в Хлевенском районе по нацпроекту в этом году силами «Липецкдоравтоцентра» планируется привести в нормативное состояние 39 км региональных дорог.