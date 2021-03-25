24 марта в Хлевенском районе, в 14.00, на автодороге М-4 «Дон», 57-летний водитель автомобиля «Chrysler 300 Limited» по предварительным сведениям не учёл дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Фиат Дукато» под управлением 42-летнего водителя и совершил с ним столкновение.

После этого “Chrysler” по ходу движения столкнулся с полуприцепом-цистерной «Сеспель» в сцепке с тягачом «Мерседес-Бенц Axor» под управлением 46-летнего водителя.

А затем совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц Actros» под управлением 37-летнего водителя.

В свою очередь автомобиль «Фиат Дукато» (тот, в который предполагаемый виновник ДТП врезался первым) после столкновения допустил наезд на полуприцеп «Kaessbohrer» в сцепке с тягачом «КАМАЗ – М1840» под управлением 58-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Chrysler 300 Limited» с различными травмами был доставлен в Хлевенскую районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.