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В Хлевенском районе в отношении судебного пристава-исполнителя возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге

1 час назад
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Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении судебного пристава- исполнителя, подозреваемой в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, судебный пристав — исполнитель на основании изготовленных подложных документов дважды привлекла к административной ответственности должника за якобы невыполнение им требований об обязательном информировании о смене адреса проживания и места работы (ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ). В отсутствии должника подозреваемая составила фиктивные протоколы об административных правонарушениях, подписав их от его имени. На основании подложных документов должнику, находившемуся в неведении, был назначен штраф в общей сумме 2 тысячи рублей.

Как полагает следователь регионального СК России, противоправные действия совершены судебным приставом-исполнителем из стремления создать имидж профессионального работника, способного решать поставленные вышестоящим органом задачи, в том числе в сфере административной практики.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой Хлевенского района.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, сбора доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.

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