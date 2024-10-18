Алексей Павлов с односельчанами откликнулся на просьбу бойцов-земляков и изготовил для них вот такие печки-буржуйки.

Осень полностью вступила в свои права. Чтобы наши бойцы на передовой не мерзли в блиндажах, земляки из Нижней Матренки передали для них две печки-буржуйки, которые смастерили собственными руками.

Как рассказал глава Нижнематренского сельского поселения Сергей Бирюков, координатору сбора гуманитарной помощи Алексею Атискову поступила заявка от нашего бойца о том, что им необходимы печи для обогрева блиндажа и приготовления пищи. И нижнематренцы сплотились, чтобы скорее выполнить эту просьбу.

Местный житель Александр Овцынов в качестве материала для изготовления отдал старый водяной бойлер, а также печку-буржуйку, которую местные умельцы немного модернизировали.

Активное участие также принял оператор школьной котельной Алексей Павлов. Вместе с Сергеем Бирюковым за пару неполных дней они смастерили две печки для обогрева блиндажей.

Свое изобретение перед передачей в район они испытали на деле. Помимо этого, они из автомобильных дисков сделали печь для казана.

Все печки уже переданы добринским волонтерам, которые доставят изделия до адресатов.

Нижнематренцы уверены, что печки-буржуйки согреют наших бойцов в осенне-зимний период.