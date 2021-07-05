В хозяйствах Добринского района ведут заготовку сена и сенажа, ценных кормов для общественного стада. Погода, будто понимая всю важность кормопроизводства, в эти дни отдает солнечное тепло лугам и полям.

В ООО «Бетагран Липецк» посевы люцерны, эспарцета и костра размещены на двухстах гектарах. До молочно-товарного комплекса — рукой подать. Так что насчет логистики в этом вопросе все отлично. Процесс заготовки кормов, в данном случае — сена, начинается рано утром. «Коси, коса, пока роса» — этой народной мудрости в хозяйстве следуют неукоснительно.

Мощный агрегат, оборудованный косилкой, укладывает траву в ровные рядки. Эта работа доверена механизатору Александру Долматову.

Как только скошенная масса подсыхает до необходимых кондиций, из неё формируют высокие валки. Чем выше и плотнее окажется сенной «гребень», тем лучше для рулонного пресс-подборщика. Каждый рулон подобранного и прессованного сена упакован в пластиковую сетку и весит в среднем 350 килограммов.

Когда на поле появляется ряд травяных цилиндров, Василий Кудаков на тракторе со специальным приспособлением грузит рулоны на передвижную платформу.

— За один световой день, — говорит механизатор, — с поля увозим до двухсот рулонов. Работа спорится, да и погода как на заказ. Только не ленись.

На территории молочного комплекса сено аккуратно выгружают и размещают под огромным навесом, куда не попадают прямые солнечные лучи и влага. Средняя урожайность одного гектара «костра» — в пределах десяти тонн сухой травяной массы. Влажность составляет не более тринадцати процентов, что соответствует норме.

— Пока травостой нас радует, — говорит гендиректор ООО «Бетагран Липецк» Владимир Седых, — мы уже заложили на хранение в виде сенажа тысячу рулонов эспарцета. Каждый упакован в специальную пленку без добавления консервантов и хранится практически без потери качества. На сегодняшний день сенаж является для нас единственным кормом, максимально насыщенным белками, сахарами, витаминами и микроэлементами, что позволяет нам производить кормление животных в зимнее время однородной зеленой массой с минимальными потерями основных составляющих здорового корма. Зимой рассчитываем на хорошее молоко. Повышенное внимание, уделяемое процессу заготовки кормов, вполне объяснимо: от их качества во многом зависит продуктивность дойного стада. Хочешь, чтобы были привесы, надои, чтобы животные меньше болели — обрати внимание на кормозаготовку.

Вопросы обеспечения сытной зимовки общественного стада находятся под личным контролем главы Добринского муниципального района Романа Ченцова.

— Однолетние и многолетние травы размещены в районе на 1741 гектаре, — сообщил он корреспонденту «ДВ». — Из многолетки, основная масса которой — люцерна, мы планируем заготовить 9000 тонн сенажа и 4250 тонн сена. Однолетку в течение летнего сезона будем подкашивать и скармливать крупному рогатому скоту. На сегодня район уже заготовил 6500 тонн сенажа и 1500 тонн сена.

В ООО «Бетагран Липецк», где побывал корреспондент «ДВ», на отлично отработаны процессы кормления, доения и содержания животных. Подтверждение — суточный надой молока. По словам начальника районного отдела сельского хозяйства Николая Васильева, на сегодня он составляет 27,5 кг на одну фуражную корову при среднерайонном показателе в 20,8 кг. Кроме того, здесь и самые высокие качественные показатели производимой продукции. Его жирность составляет 4,3 процента, а все молоко реализуется только высшим сортом.

Заготовка кормов для районного животноводства состоит из частей, и все они важны, здесь нет второстепенных деталей или мелочей. Именно поэтому зимовка для добринских буренок начинается сегодня…