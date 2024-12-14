Более одиннадцати лет назад первую партию своей продукции: пакетированное молоко, а также расфасованные в небольшую тару сметану и творог — реализовал кооператив «Идеал» из села Белоносовка. И в наши дни сельские кооператоры продолжают радовать своих потребителей натуральными и вкусными продуктами.

Продукция кооператива «Идеал» хорошо знакома добринцам.

Напомним нашим читателям, с чего все начиналось. Прежде чем приступить к реализации смелого бизнес-проекта, кооператоры решили вопрос с сырьем для производства. Поставщик молока — крестьянское хозяйство «Чара» — было заинтересовано в сотрудничестве. Помещение под мини-молзавод нашлось неподалеку от животноводческого комплекса. Добринское райпо уступило «Идеалу» пустовавшее здание сельмага в Белоносовке. Затратив на его ремонт и реконструкцию чуть более одного миллиона рублей (солидные по тем временам деньги), кооператоры начали превращать мечту в реальность. Немалая часть денежных средств, вложенных в приобретение технологического оборудования, а также ремонт помещений, вернулись в «Идеал» в виде субсидий от государства.

Технолог Татьяна Литвинова определяет степень кислотности очередной партии молока.

Производственная линия полного технологического цикла установлена в самом большом помещении кооператива. По окончании утренней дойки из КХ «Чара» на переработку поступает очередная партия молока, ее объемы зависят от предварительных заказов на конечный продукт. Молоко сначала фильтруют, а затем, говоря языком технологов, нормализуют, то есть, доводят его жирность до 3,2 процента, а лишние молочные жиры, всем известные как сливки, превращают в сметану. Часть молока идет для приготовления творога. Технолог-лаборант Татьяна Литвинова следит за качеством принимаемого молока, также в круг её обязанностей входит контроль над всеми производственными процессами. Оператор упаковочного оборудования Ольга Голощапова на отлично справляется со своей работой, при этом даже находит возможность улыбнуться в объектив фотоаппарата. Слесарь-наладчик Игорь Шпадарук следит за бесперебойной работой всей технологической линии.

Доставка продукции потребителям доверена водителю Алексею Бредихину. Специально для транспортировки скоропортящихся продуктов кооператоры используют автомобиль «Газель» с термобудкой. Финансовыми рычагами «Идеала» управляет бухгалтер Надежда Малыхина.

За работой — оператор упаковочного оборудования Ольга Голощапова.

Продукция «Идеала» поступает в образовательные учреждения Добринского района: школы и детские сады. Также вкусняшки из Белоносовки регулярно привозят на рынок в Добринку. Кроме этого, свой товар кооператоры реализуют во время областных ярмарок. А два раза в неделю автомашина «Идеала» развозит и продает молоко, сметану и творог жителям близлежащих населенных пунктов: Ярлуково, Студенка, Лебедянка, Георгиевка, Березнеговатка.

Санкции на работе предприятия не сказались. Все оборудование в цехе отечественное, сырье — местное. Новомодных пищевых добавок в работе кооператоры не используют. Само название — «Идеал» сразу даёт понять, что продукция натуральная, без консервантов и ГМО. Честная молочка пользуется спросом.

— Сейчас модно говорить про бренды и товарные знаки, — говорит председатель «Идеала» Владимир Малыхин, — отличительной особенностью всех наших товаров является их высокое качество и абсолютная натуральность. Так было, есть и будет.

Губернатор региона Игорь Артамонов одной из приоритетных экономических задач нынешнего времени видит развитие сети кооперативов, в том числе и в сельской глубинке.

— Сельская кооперация является делом не только прибыльным, но и нужным людям. Этот новый сегмент экономики имеет отличные перспективы для развития. Мы стараемся поддерживать малые формы кооперативного движения не на словах, а на деле, — не раз подчеркивал он.