В их руках самое дорогое — наши дети

В Добринском округе поздравили тех, кто растит будущее: торжественно отметили День работника дошкольного образования.

Нынешний год в России посвящён сотрудникам этих учреждений.

Это и есть настоящее признание того, что за каждым спокойным детским днём стоит огромный, кропотливый труд, требующий мастерства и огромного сердца. Недаром в основном трудятся здесь только женщины. Все они — мамы. Значит, всегда помогут, научат, поддержат…

Праздник в Добринке получился по-настоящему тёплым. С поздравлениями к собравшимся обратились начальник отдела образования Вадим Владимирович Батышкин и заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Борисовна Рязанцева, которые очень душевно говорили о работе воспитателей и нянечек, ведь оба они родители и прекрасно знают, как хорошо утром передать на руки детей не равнодушным людям, а искренне любящим ребятишек и свой труд. Воспитывать — не только обучать, но и утешать, объяснять, иногда просто посидеть рядом, когда ребёнку тревожно. Это работа, где профессионализм неотделим от человечности. Случайные люди здесь не задерживаются.

Церемония началась с чествования лауреатов муниципального конкурса «Воспитатель года 2026» — Надежды Владимировны Лагуткиной, воспитателя д/с №4 п. Добринка, Екатерины Юрьевны Тихоновой, воспитателя лицея №1 п. Добринка и Елены Викторовны Подхалюзиной, воспитателя школы п. Петровский. Конкурс — не только соревнование, но и пространство профессионального обмена: педагоги делятся находками, личными приёмами, делающими работу с детьми по-настоящему живой.

Районного методиста работников дошкольного образования Татьяну Николаевну Обухову, воспитателя д/с ст. Плавица, наградили грамотой министерства просвещения Липецкой области.

Затем на сцену один за другим выходили лучшие работники дошкольного образования нашего округа — из разных населённых пунктов: от Добринки до станции Плавица и села Пушкино.

Среди них Борисова Марина Викторовна — воспитатель школы №2 п. Добринка, Глотова Елена Сергеевна — воспитатель д/с с. Демшинка, Долгошеева Елена Дмитриевна — воспитатель д/с ст. Плавица, Заева Людмила Владимировна — воспитатель школы с. Пушкино, Зацепина Татьяна Николаевна — заместитель директора по дошкольному образованию лицея №1 п. Добринка, Лагуткина Наталия Ивановна — воспитатель д/с №2 п. Добринка, Полякова Светлана Николаевна — воспитатель д/с №4 п. Добринка. Для родителей и детей — это люди, к которым ребёнок бежит утром с улыбкой, он им доверяет свои маленькие секреты, рядом с ними учится быть самостоятельным.

Особого внимания в этот день удостоились и те, чья работа часто остаётся «за кадром», но без которой невозможна ни одна группа. Помощники воспитателей, заведующие хозяйством, повара, прачки, рабочие по хозяйству…

Эти люди тоже создают атмосферу уюта, в которой ребёнку спокойно и хорошо. Грамотами отдела образования были отмечены Бредихина Нина Сергеевна — помощник воспитателя школы №2 п. Добринка, Королёва Вера Петровна — помощник воспитателя школы п. Петровский, Короткова Любовь Ивановна — завхоз д/с ст. Плавица, Малыхина Надежда Петровна — помощник воспитателя д/с №4 п. Добринка, Маслова Любовь Алексеевна — помощник воспитателя лицея №1 п. Добринка, Моисеева Анастасия Николаевна — помощник воспитателя д/с №2 п. Добринка, Ширяева Светлана Николаевна — помощник воспитателя лицея №1 п. Добринка.

Их труд — ежедневная забота в простых делах: вовремя накрыть на стол, помочь одеться, протереть игрушки, проветрить помещение… Именно из этих мелочей складывается ощущение дома.

Отдельной и очень трогательной частью праздника стало чествование ветеранов дошкольного образования. На сцену пригласили Людмилу Владимировну Брыкину, Зою Николаевну Кутищеву, Нину Николаевну Литвинову, Зинаиду Владимировну Муравлеву, Валентину Николаевну Филипченко. Эти люди отдали дошкольному делу многие-многие годы, вложили душу в сотни детских судеб.

Праздничное настроение всем собравшимся усилили сотрудники районного Дома культуры, которые исполнили много весёлых песен.