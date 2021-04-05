В ходе реализации оперативной информации в помещении длительных свиданий, при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному, содержащемуся в ФКУ ИК-4, был обнаружен и изъят телефон сотовой связи с sim-картой, спрятанный ухищрённым способом в сумке.

В действиях гражданки усматриваются признаки административного правонарушения по ст.19.12 КоАП РФ. Телефон сотовой связи и sim-карта изъяты и вместе с протоколом об административном правонарушении направлены в мировой суд города Ельца, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.