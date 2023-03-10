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В ходе реализации оперативной информации в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области была предотвращена попытка передачи осуждённым запрещённых предметов.

На участке внутренней запретной зоны обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат (дрон) с прикрепленным к нему свертком. В ходе осмотра квадрокоптера было обнаружено и изъято два мобильных телефона.

Стоит отметить, что это четвёртый случай попытки доставки запрещённых предметов с применением технических средств в это исправительное учреждение, три предыдущих были предотвращены в 2018, 2019 и 2020 году.

По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.