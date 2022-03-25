Строительная техника зашла на улицу Коммунаров Ельца — главную транспортную артерию города. Капитальный ремонт начат на участке между улицами Комсомольской и М. Горького. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» . Дорожники уже произвели срезку асфальта и начали демонтаж существующего основания. В ходе ремонта на этом участке сохранится двухполюсное движение, но будет расширена пешеходная часть, появятся велодорожки.

Движение транспорта в этом районе города будет ограничено до 31 мая.

Известно, что в 2022 году в Липецкой области на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» потратят около 6 млрд. рублей. В ближайшее время ожидается ремонт более 300 км дорог. В том числе в Ельце приведут в порядок 14 километров дорожного полотна. В их числе улицы Октябрьская, Горького, Задонская, Вермишева, Плеханова, Грибоедова. По Октябрьской и части улицы Костенко обещают не только положить асфальт, но и обновить тротуары.