Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Измалковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По данным следствия, вечером 3 февраля 2022 года инспектором ДПС в окрестностях села Денисово Измалковского района был остановлен автомобилист за нарушение правил дорожного движения. С целью избежать административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 12.54 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), автолюбитель попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 2300 рублей. Нарушитель положил купюры в бардачок патрульного автомобиля.

Вопреки ожиданиям взяткодателя инспектор ДПС от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о коррупционном преступлении в региональный СКР.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило в кратчайшие сроки направить материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.