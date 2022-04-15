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Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Измалковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, подозреваемый, зная о 15-летнем возрасте своей избранницы, с июня по сентябрь 2021 года неоднократно вступал с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как несовершеннолетняя родила сына в домашних условиях.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подозреваемый признал. Для подтверждения отцовства новорождённого ребенка проводится молекулярно-генетическая экспертиза, формируется доказательственная база.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 4 лет лишения свободы.