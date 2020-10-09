В Измалково открыли новый детский сад

Новый детский сад открылся в селе Измалково. Он рассчитан на 80 человек.

Его строительство велось в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России и направленной на улучшение качества жизни на селе.

Теперь дети будут посещать современный детский сад, в котором есть спортивный и музыкальный залы, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога, современный пищеблок.

Все четыре группы, кабинеты и технические помещения оснащены удобной мебелью, спортивным и музыкальным инвентарем. В каждой групповой ячейке оборудованы игровые, спальни, туалетные комнаты и раздевалки. Новое здание оборудовано всем необходимым для обеспечения безопасности детей и персонала. Здесь установлено видеонаблюдение, есть автоматические системы противопожарной безопасности и противодымовой защиты.

На реализацию проекта, который включал в себя строительство детского сада и подведение всех видов коммуникаций, было израсходовано более 101 млн рублей, в том числе 38,5 млн. рублей из федерального бюджета и 58,2 млн. рублей – из областного. Кроме того, сельское поселение дополнительно привлекло 3,9 млн. рублей собственных средств для приобретения оборудования, мебели и других товаров, необходимых для полноценной работы детского сада.

Выполнение работ по строительству объектов этой программы и сроки их завершения находятся под особым вниманием главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает руководитель региона. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».