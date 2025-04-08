В каждом селе есть свои обелиски. Демшинка

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам в с. Демшинка был открыт в 1975 году к 30-летию Великой Победы. Обелиск возведен в честь 291-го уроженца Демшинского сельсовета, отдавших свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

СТЕЛА В ЦЕНТРЕ СЕЛА

Памятник устанавливали при председателе колхоза имени Крупской Валерии Андреевиче Архипове, сельсовет тогда возглавлял Сергей Ильич Глотов.

Первоначальный вид памятника.

Демшинский памятник, пожалуй, один из самых лаконичных из тех, что открывались в нашем районе в годы советской власти. Если в других селах это, как правило, были скульптурные композиции, выполненные по заказу, то здесь решили ограничиться более экономичным вариантом. В центре села, у здания сельсовета, установили четырехгранную стелу. На ее лицевой стороне была расположена красная пятиконечная звезда. Под ней табличка с надписью: «Односельчане, 291 человек, погибшие в годы Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Ее делал учитель местной средней школы, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович Шестаков. Позже он не раз подправлял ее в связи с новой юбилейной датой. И, хотя старая надпись проступала под новым слоем краски, это никого не смущало. Раньше люди не придавали большого значения таким мелочам, от этого ценность памятного для демшинцев места не становилась меньше.

Памятник был оштукатурен и покрашен. У его подножия располагалась чаша Вечного огня в виде звезды (недействующая). Когда шло строительство, местные жители ожидали, что здесь будет гореть огонь. Но проектом это не было предусмотрено.

Наталья Александровна Рудакова 37 лет (с 1976 по 2013 гг.) проработала ведущим специалистом в сельской администрации. В 1975-ом училась в десятом классе и очень хорошо помнит тот знаменательный майский день.

— Ждали мы его с большим нетерпением. Школьники в парадной форме пришли на митинг вместе со всеми односельчанами. Помню, как в микрофон зачитывали списки погибших, все стояли, затаив дыхание, в ожидании услышать имена своих родных. Потом их поместили в нишу на обелиске (вынимался один кирпичик, а затем его ставили на место).

На открытие памятника собралось все село. Играл духовой оркестр.

Памятник демшинцы всегда поддерживали в надлежащем состоянии: штукатурили, красили. Его обнесли сначала деревянной, а потом металлической изгородью. Первое время сзади обелиска была аллея тополей, под ними стояли лавочки, на которых собиралась молодежь в день последнего звонка. Позже тополя засохнут, и их спилят. Посадят другие деревья, разобьют клумбы. Памятник, как и полагается, стал для селян знаковым местом. Здесь принимали в пионеры, на майские праздники стояли в почетном карауле школьники, молодожены после росписи в клубе или сельсовете приходили сюда с цветами и обязательно делали фото.

Свой первоначальный вид обелиск сохранит до 2010 года, пока не будет реконструирован.

— Мы решили отделать памятник современными материалами, — рассказывает Александр Иванович Двуреченских, который в то время возглавлял Демшинскую сельскую администрацию. — Обшили стелу композитом (говорят, не меньше 50-ти лет прослужит), рукописные таблички заменили на новые, мраморные. Списки погибших односельчан замуровали под обшивкой. Убрали от подножия обелиска звезду. Территорию вокруг него выложили красивой тротуарной плиткой с бордюрами. А сам памятник стал частью общего мемориала, посвященного также героям-землякам — участникам Афганской, Чеченской войны и СВО.

Современный вид обелиска после реконструкции, проведенной в 2010 году.

СОХРАНИЛИСЬ ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ

— В семидесятые годы, — продолжает Наталья Александровна Рудакова, — на территории нашего сельсовета проживало более сорока бывших фронтовиков. Работники библиотеки и сельсовета делали их подворный обход, записывали воспоминания ветеранов, делали описание их наград: за что и когда получили.

Бывшие фронтовики на 9 Мая за столами с букетами сирени.

Позже к этой работе присоединились школьники. Часть собранного ими материала с фотографиями ветеранов находится в сельской администрации.

Благодаря этому мы можем узнать о ветеранах послевоенной поры. Например, сохранились мемуары учителя Григория Ивановича Шестакова, о котором мы уже говорили выше. Это был один из самых уважаемых жителей села, всегда выступал на митингах 9 Мая. Ему было что сказать, да и он, учитель, замечательно владел словом. Думаю, мы еще опубликуем его фронтовые воспоминания с небольшим сокращением в юбилейный год Великой Победы.

Ветеран Шестаков Григорий Иванович — автор первой надписи на стеле в честь погибших земляков.

Для ветеранов приглашение на встречу со школьниками было приятным событием. Непосредственное, искреннее общение — вот что отличало те встречи ребят с фронтовиками.

Наталья Рудакова особенно запомнила визиты в школу Антонины (по документам — Теклии) Андреевны Глотовой.

— Это была бывшая фронтовичка, — продолжает собеседница. — Она вышла замуж за нашего земляка, тоже ветерана Михаила Дмитриевича Глотова (он привез ее с фронта в родное село). Теклия Андреевна очень быстро стала своей среди местных женщин. Трудолюбивая, уважительная, да к тому же вся грудь в орденах. Супруги Глотовы вырастили троих детей…

Валерия Алексеевна Рудакова, жительница д. Аничково, в свое время работала в Демшинской сельской библиотеке, секретарем и специалистом в сельсовете. Она тоже участвовала в подворных обходах ветеранов, записывала их воспоминания и сохранила в домашнем архиве несколько поистине бесценных фотоснимков.

— Пожалуй, не было такой семьи, в которой не было бы своего героя, — рассказывает Валерия Алексеевна. — У кого-то он вернулся домой живым, у кого-то погиб. Хотелось, чтобы память осталась обо всех защитниках.

В моей семье тоже были фронтовики. Дедушка Иван Алексеевич Злобин, родившийся в несуществующей ныне деревне Малая Демшинка еще в 1900 году, прошел три войны: Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную. Работал председателем колхоза (их тогда в нашем сельсовете несколько было), бригадиром. Еще до войны женился на городской девушке. Привез свою Пелагею Никифоровну из Тулы, где проходил службу. У них пятеро детей родились (двое умерли в младенчестве). Дедушка вернулся с фронта и прожил достойную жизнь. Нас, внучат, воспитывал. Был очень добрым и ласковым, хотя многое пережил, не раз был на волоске от смерти.

Иван Алексеевич Злобин, уроженец д. Малая Демшинка, был участником трех войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной.

Рассказывал, как во время артобстрела (это было под Курском) с другими бойцами решил перебежать из одного окопа в другой, а друг его почему-то остался. И туда попал снаряд. Дед выжил, а вот товарищ… Его родной брат Павел Алексеевич домой не вернулся — пропал без вести. Уже после войны дети пытались найти о нем хоть какую-то информацию — безрезультатно.

Воевал и его сын (мой родной дядя) Михаил Иванович Злобин (1923 года рождения). Он ушел на фронт добровольцем: «Отец воюет, и я хочу Родину защищать».

Воевал и его сын Михаил Злобин — будущий директор Демшинской школы.

Получил тяжелое ранение, врачи даже хотели ампутировать ему ногу, но дядя не согласился. Был комиссован из действующей армии, обучал новобранцев военному делу. Потом вернулся домой, да так всю жизнь и хромал (одна нога у него оставалась прямой). После войны Михаил Иванович работал директором Демшинской школы и преподавал ребятам историю. Бывшего фронтовика уважали и дети, и коллеги. На его уроке было слышно, как муха пролетит — такая тишина стояла. Строгий, но справедливый учитель давал прочные знания не одному поколению демшинских школьников.

НЕЛЕГКАЯ ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Одной из старейших жительниц Демшинского сельсовета, уважаемой учительнице Нине Михайловне Кращенко, в мае исполнится 92 года. Она хорошо помнит многих односельчан, вернувшихся с фронта и погибших, в ее домашнем архиве хранятся фотографии еще довоенной поры.

— В 1975 году я работала в Демшинской школе. На открытии памятника было многолюдно. Играл духовой оркестр. Моему коллеге, ветерану Григорию Ивановичу Шестакову поручили заложить в нишу памятника списки с именами погибших.

Среди почетных гостей была и Фекла Дмитриевна Шилова (ее все ласково звали бабушка Феклуша) из нашей деревни Савельево, у которой воевали муж и три сына. Двое из них — Алексей и Петр — погибли, а супруг Илья Прокофьевич и сынок Павел вернулись. Она была уже в довольно преклонных годах, но сохранила свою стать, сильно плакала во время митинга. В толпе односельчан было много женщин в белых платочках, у которых мужья или дети не вернулись с полей сражений.

Довоенное фото демшинцев, которых регулярно призывали на военные сборы, выдавали оружие и обмундирование. Стоят слева направо: учитель Михаил Шилов, Иван (фамилию Н. Кращенко не помнит) и Николай Ворошилин (погиб на фронте). Сидит на стуле тоже их односельчанин.

Нина Михайловна помнит этих великих тружениц в годы войны. Им досталась непосильная, не женская работа и горькая участь жен и матерей, потерявших своих близких.

— Моя бабушка Феодосия Владимировна Земисева каждый день ждала почтальона, который должен был принести ей весточку от сына с фронта. А он отдавал лишь очередной выпуск районной газеты «Ленинский путь», который в годы войны выходил всего на одном листочке. Последнее письмо от сына Володи (моего дяди) пришло за неделю до начала войны. Он проходил срочную службу на границе и писал, что через несколько месяцев демобилизуется и вернется в родную деревню, где работал учителем начальных классов. Помню, бабушка ходила к гадалкам, а те, естественно, за вознаграждение говорили, что сын ее живой. Одной из таких ворожей бабушка из-за отсутствия денег отдала свои варежки. Надеялась до последнего, что ее Володя вернется живым, до тех пор, пока ей не принесли пенсию в 72 рубля за погибшего сына.

Феодосия Владимировна Земисева всю войну ждала весточки от сына.

Владимир Земисев погиб на границе в первые дни войны.

Елена Прокофьевна Полякова (сестра моего папы) всю жизнь оставалась верной памяти своего погибшего мужа. Степан Семенович Поляков был нужным в селе человеком — ветеринаром-самоучкой. Когда был в армии на срочной, прислуживал ветеринару, от него научился уколы животным ставить, немного разбирался в их болезнях. Проводив мужа на фронт, Елена Прокофьевна осталась с единственным сыночком Сережей (остальные дети у них почему-то не выживали). Работа у женщин военной поры была лошадиная. На вилах поднимали сразу по снопу ржи. Поэтому, когда уже взрослый сын забрал ее к себе в Липецк и тетя устроилась там уборщицей в музыкальной школе, она не понимала, за что ее все так хвалят: ведь это такая легкая работа — полы мыть…

Нина Михайловна никогда не забудет, как объявили Победу.

— Когда сказали, что война закончилась, крик поднялся на всю деревню, особенно в домах, где получили похоронки. Всем велели на избах в честь Дня Победы прикрепить красные флажки или хотя бы лоскутки. А где их было взять? Кто-то даже додумался снять с икон божнички — полотенца, расшитые алыми лентами, и повесить эти ленточки на своих домах вместо флажков…

Нина Михайловна рассказывает, какими особенными были в ту пору люди: и взрослые, и дети.

— Я учила детей бывших фронтовиков, — рассказывает она. — Трудолюбивые, знающие цену хлеба ребята. У нас ведь тогда учебный год 1 октября начинался, после окончания в колхозе уборочной. И школьники, и учителя работали в колхозе.

Люди были отзывчивые, готовые бескорыстно прийти на помощь. В нашем селе жил тракторист, тоже бывший фронтовик Иван Иванович Федоров. Знал, кому какая помощь нужна. Кому огород вспашет, кому мусор вывезет. И все делал бескорыстно, если только покормит кто.

И дома бесплатно строили соседям, и картошку копать помогали всем скопом. В войну так, вообще, не выжили бы поодиночке.

Анисимов Илья Петрович из д. Наливкино — последний ветеран Демшинского сельсовета.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Сейчас в Демшинском сельском поселении остались всего два труженика тыла. Юбилейную медаль к 80-летию Победы глава сельсовета Наталия Александровна Глотова вручила пока одной из них — Марии Семеновне Казьминой, 1930 года рождения, из д. Наливкино. Вторая труженица — Анна Дмитриевна Шесткова из Первой Александровки приезжает на малую родину только летом (она живет у детей в городе).

Но, к счастью, остались записи, сделанные школьниками, в которых уже ушедшие от нас дети войны вспоминают те страшные годы.

Клавдия Павловна Юшкова, 1930 г.р. рассказывала: «Мы жили в д. Наливкино. Помню, было воскресенье, самый обычный выходной день. Некоторые из соседей отправились в Добринку на базар. В их числе был и мой дядя Петр Иванович Васильев. Он-то и принес нам страшную весть: «Война!». Сначала мы, ребята, не поняли всего ужаса, так как многих взрослых мужчин призывали еще раньше (примерно в апреле-мае) на военные учения в Воронеж. А потом стали приходить повестки из военкомата. На фронт мужчин провожали всей деревней. Из нашей семьи ушел отец Павел Иванович.

Остались женщины, старики и дети. Вся колхозная работа была на наших плечах.

Школа была открыта, но я в нее не ходила, была старшей в семье, главной помощницей для матери. Да и не в чем было ходить в школу. Вещи перешивали по много раз. Сколько радости было, когда мамашка (крестная) сшила мне из отцовой рубашки, в которой он ходил до войны, обновку — клетчатую кофточку.

В 1943 году вернулся с фронта больной отец после тяжелого ранения. Он был очень злой на себя, что не мог уже воевать. Но мы радовались: хоть какая-то помощь в доме.

Тяжелая работа подорвала здоровье. Это мы стали ощущать с возрастом, а тогда были молодые и вроде ничего…».

Валентина Ивановна Лесных, 1928 года рождения: «До войны наша семья жила в д. Панино-Липецкие. Меня воспитывала мачеха. Новость, которую узнали вечером, встречая коров из стада, потрясла всех: война! На фронт один за другим уходили мужчины. Ушел и мой отец. Он воевал под Смоленском. Был ранен. Подлечился — и снова на фронт. А потом пришло известие, что пропал без вести. Плакали, но все равно надеялись, что живой, ведь похоронки-то не было. И продолжали работать. На волах пахали, а техника стояла без дела: работать на ней было некому. Но постепенно молодые женщины стали осваивать тракторы и комбайны. Я сама работала штурвальной, умела и с трактором управляться.

В войну жилось трудно, но люди были добрее, дружнее. Убитых оплакивали всем селом и радовались чужим письмам с фронта так, будто они были своими».

Кстати, Валентина Ивановна вышла замуж за инвалида войны Николая Михайловича Лесных, у них родилось 11 детей.

ТАК ВОЕВАЛИ ДЕМШИНЦЫ

В 1968 году наша районная газета напечатала очерк Л. Соловьева о фронтовом разведчике Николае Лесных, который назывался «За «языком».

Лесных Николай Михайлович был разведчиком.

«Метель и мороз. Ни зги не видно… Семеро разведчиков, в том числе и Николай, надевают маскхалаты, становятся на лыжи и исчезают в метельной коловерти. Их путь — несколько километров в тыл врага.

Сначала пробирались лесом, потом по заснеженному болоту. Возле села легли на лыжи и поползли по-пластунски. Немцы, словно почуяв что-то, стали бросать ракеты. Разведчикам пришлось залечь. Часа в три ночи один из них первым спустился в немецкие окопы. Бесшумно снял задремавшего часового. Потом и остальные бойцы ворвались в землянку, где находилась немецкая рация. Забрав пленных, отправились в обратный путь. Только успели выбраться из немецких окопов, поднялась беспорядочная стрельба. Одна из пуль угодила в ногу Николая Лесных. Ранило и его товарища. Но разведчики не бросили «языков». Перевязав раны, они добрались до части.

За выполнение этого боевого задания Николая Михайловича наградили орденом Красной Звезды. Ну а казавшейся пустяковой рана была серьезной. Началась газовая гангрена. Ногу пришлось отнять.

После войны Николай Михайлович Лесных трудился в колхозе имени Крупской. В селе пользовался большим уважением как фронтовик, многодетный отец и просто хороший человек».

Николай Иванович Земисев был от рождения Никифором, он захотел сменить имя уже после войны. Был призван в ноябре 1943 года в возрасте 18 лет. А вскоре получил медаль «За отвагу».

Земисев Никифор Иванович воевал с 18 лет.

Вот как описывается его подвиг в наградном листе: «Наводчик противотанкового ружья, младший сержант Земисев под огнем противника 24.3.1944 г. выдвинулся близко к противнику и из своего ружья подбил автомашину и уничтожил ручной пулемет противника с расчетом. В том же бою вынес из-под огня двух раненых бойцов соседнего подразделения».

В сентябре 1944 года Н.И. Земисев получил орден Красной Звезды, затем еще две награды: орден Отечественной войны 2 степени и медаль «За победу над Японией». После войны работал в колхозе шофером, был на целине, заработал две медали за ударный труд.

Капитан М. Моисеенко в 1944 году писал с фронта в добринскую районную газету о подвиге своей подчиненной Шуре Злобиной из с. Демшинка: «С возгласами «Ура! Вперед, за Родину!» мощной лавиной устремились на врага бойцы подразделения офицера Лазаренко. Вместе с ними с санитарной сумкой за плечами шла белокурая девушка. Раздался оглушительный взрыв, послышались стоны. Под огнем врага Шура Злобина оказала отважному воину первую помощь и вынесла его в укрытие. Вскоре она снова была в боевых порядках наступающих.

Шура до войны мечтала стать врачом. Но враг нарушил ее планы. Гитлеровские полчища подходили к Воронежу. И Шура без колебаний пошла медсестрой на фронт. Аудиторию медицинского техникума она сменила на поле битвы.

Уже два года она на фронте. Служит в одной части. Мужественно переживает все тяготы и лишения. Все удивлялись смелости девушки, когда фашистские стервятники, словно коршуны на добычу, набросились на горсточку советских храбрецов, первыми переправившимися через один из водных рубежей. Под разрывом вражеских бомб, презирая смерть, Шура перебежками, ползком спешила туда, где ее ждут.

А вот еще случай. Подразделение вело тяжелый бой на подступах к большому населенному пункту. Шура узнала, что в лесу ранены старшие лейтенанты Катаев и Шевцов. С двумя красноармейцами-санитарами она немедленно отправилась на поиски. Отыскав их, оказала первую помощь, а затем организовала вынос раненых. Но ей преградили путь немцы. Тогда вместе с ранеными она отправилась в другую сторону. Но и там на пути стояли гитлеровцы. Более суток бродила она по лесу, перенося раненых на плащ-палатках, по-матерински заботясь о них, пока не вышла к своим.

Недавно Александру Злобину наградили орденом Славы III степени. Это уже вторая правительственная награда Шуры».

К сожалению, нам не удалось выяснить дальнейшую судьбу нашей отважной землячки. Никто из старожилов не мог вспомнить эту девушку. Возможно, она не вернулась с фронта.

Другой уроженец с. Демшинка Николай Иванович Долгих в годы войны повторил подвиг Гастелло, направившего свой горящий самолет на врага. Младший лейтенант, пилот Долгих Н.И. погиб как герой в воздушном бою 29 октября 1941 года над Ясной Поляной.

Летчик-герой Долгих Николай Иванович.

Дело было так. Группе из 27 «юнкерсов» удалось прорваться к пригороду Тулы. Командир звена 171-го истребительного авиационного полка Николай Ишанов и летчики Акимаха и Долгих поднялись на перехват. Они сбили три вражеских бомбардировщика, когда самолет Николая Долгих был подбит. Летчик развернул горящую машину и направил ее в сторону расположения вражеских зениток и танков. Но туда не дотянул. Срезав макушки молодых дубов, самолет упал на окраине Ясной Поляны. Окружившие его гитлеровцы не подпустили спешивших на помощь летчику местных жителей. Только после освобождения населенного пункта от врага останки отважного летчика захоронили у здания Скуратовской вечерней школы, выстроенной в километре от Ясной Поляны. Поисковикам удалось установить имя героя.

Николай Долгих родился в Демшинке. Окончил Борисоглебскую военную авиашколу им. В.П. Чкалова. Свой последний воздушный бой вел на истребителе МИГ-3.

Накануне 35-летия Победы на могиле летчика сооружен памятник из гранитного монолита. Здесь всегда живые цветы. А в 2006 году решением Тульской городской думы средней школе № 68 было присвоено имя Н.И. Долгих.

В память о подвигах таких вот людей и установлен в Демшинке обелиск.