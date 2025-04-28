В каждом селе есть свои обелиски. Поселок Ильича

В 2021 году памятник погибшим землякам в поселке имени Ильича был капитально отремонтирован. После реконструкции он приобрел современный вид.

Из п. Ильича на фронт ушли 145 человек, 106 не вернулись с полей сражений. В память о них в 1975 году, к 30-летию Великой Победы, в центре поселка был возведен монумент.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА

Открытие памятника погибшим односельчанам стало большим событием для ильичевцев. В 1975 году здесь проживало около сорока участников войны (не только местных, но и переехавших сюда на жительство из других сел), очень много вдов, тружеников тыла. Место для монумента выбрали самое лучшее — в центре поселка, рядом с новым зданием Дома культуры.

На снимке, сделанном в начале восьмидесятых годов, целая шеренга ильичевских ветеранов Великой Отечественной войны.

В нашем районе нет двух одинаковых памятников. Каждый по-своему уникален и несет большую смысловую нагрузку. В п. Ильича это величественные фигуры воина-защитника и скорбящей женщины, которых разделяет вечность…

Снимок из районной газеты. 2003 год. Последние ветераны п. Ильича Т. П. Курьянова и И.Т. Беспалов.

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Монумент с годами претерпел изменения. Изначально на нем были цементные таблички с именами погибших. Со временем они пришли в негодность. Но их не стали выбрасывать, а сохранили для истории. К юбилею Победы на памятнике появились новые, из современного материала. По уточненным с помощью Книги Памяти данным увеличился список имен павших воинов из п. Ильича.

По словам главы Новочеркутинского сельского поселения Елены Зюзиной, ильичевский памятник, как и другие в этом поселении, был капитально отремонтирован в 2021 году. Над реставрацией скульптурных фигур работали специалисты из Липецка. Облицовали плиткой постамент.

ИЛЬИЧЕВЦЫ — ФРОНТУ

В поселке имени Ильича живут потомки тех, кто в 20-е годы прошлого столетия сумел организовать коммуну, впоследствии прогремевшую своими достижениями на всю страну и даже за рубежом. Это наследники людей, внесших огромный вклад в Победу на фронте и в тылу. Трудовой почин ильичевцев в годы войны подхватывали колхозники всей страны, с них брали пример.

Уже давно нет колхоза имени Ильича, ушли в мир иной многие труженики, получавшие за свои рекордные достижения высокие правительственные награды. Но память о них хранится в фотографиях, рисунках известных художников и воспоминаниях местных жителей, чьи отцы и деды прославили малую родину ратным и мирным трудом.

К сожалению, многие фотодокументы бывшего колхоза имени Ильича безвозвратно утеряны. Но благодаря таким людям, как директор сельского Дома культуры Елена Скопинцева, труженики тыла, супруги Верзилины, дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Федоровича Григорьева, Сергея Васильевича Верзилина, Петра Михайловича Прокофьева, и другим жителям поселка, бережно относящимся к архивным материалам, нам удалось собрать информацию о защитниках Родины и тружениках тыла из колхоза имени Ильича.

Легендарный председатель — Григорий Краснов.

Итак, накануне Великой Отечественной войны это хозяйство под руководством Григория Корнеевича Краснова было известно на всю страну. Только один пример: благодаря строительству своей электростанции еще до войны здесь почти вышли из употребления керосиновые лампы. В хозяйстве было много тружеников, удостоенных государственных наград. А сам председатель получил орден Трудового Красного Знамени.

В 1938 году выйдет небольшая книжица под авторством Григория Краснова «По сталинскому пути», в которой он расскажет о том, как за десять лет хозяйство добилось выдающихся успехов. А в конце напишет пророческие слова: «И, если фашистские банды посмеют когда-либо напасть на наш мирный труд, все наши колхозники в любой момент встанут на защиту своей Великой Социалистической Родины».

Так и вышло. Война круто изменила жизнь зажиточного колхоза. Мужчины ушли на фронт, в том числе и Григорий Краснов. Его призвали уже из Воронежа, где он в то время возглавлял сельхозотдел обкома партии.

Отлаженное хозяйство осталось на попечении женщин, детей и стариков. Но люди продолжали трудиться, как и раньше, с большим энтузиазмом, не жалея себя. В ноябре 1942 года в своем письме на фронт, опубликованном районной газетой «Ленинский путь», ильичевцы писали: «Все наши помыслы — о фронте и о Родине. Весь свой труд мы отдаем великому делу разгрома и уничтожения врага.

Колхозники нашей артели сражаются сейчас на фронтах Отечественной войны. Не жалея своей крови и самой жизни, они мужественно борются с лютым врагом, защищая нашу Родину, наш колхоз, наши жизни. Мы передали Красной Армии 80 прекрасных коней, выращенных с любовью на нашей ферме, 14 овец, 59 пар валенок, 66 овчин, больше тонны шерсти, много всякого продовольствия, мяса, сала и других продуктов».

Всего же за годы войны для действующей армии колхоз имени Ильича поставил 390 (!) вагонов продовольствия.

В январе 1943 года ильичевцы обратились к колхозникам области: «Мы решили в ознаменование 25-й годовщины Красной Армии обмундировать взвод красноармейцев. Каждый боец получит от нас полушубок, пару валенок, шапку, пару теплых чулок, два носовых платка, кисет с табаком. Мы призываем всех колхозников и колхозниц Воронежской области подхватить нашу инициативу».

Ильичевцы сдержали свое слово. А еще собрали 105 тысяч рублей на покупку трех боевых самолетов. Получив приветственную телеграмму из Москвы, селяне собрали и передали на нужды армии еще 350 тысяч рублей.

Это общеизвестные факты. А еще об одном нам рассказал труженик тыла Константин Павлович Верзилин, который в годы войны подростком работал в колхозе им. Ильича.

Василий Терентьев погиб за месяц до конца войны.

— На фронте героически воевал танкист, уроженец нашего поселка Василий Терентьев (он был механиком-водителем самоходной установки СУ-76 13 — прим. ред.). Ильичевцы объявили сбор денег на именной танк для него. И вскоре Василий громил врага на танке, приобретенном на средства земляков. Уже в самом конце войны он получил смертельное ранение.

Случилось это, судя по архивным документам, 8 апреля 1945 года. Похоронен 23-летний танкист из колхоза Ильича в Калининградской области.

И ДЕТИ ПОЛУЧАЛИ ТРУДОДНИ

К.П. Верзилин, которому в начале войны было 9 лет, хорошо помнит, как ильичевские мужчины уходили на фронт. Среди них был и его родной дядя Сергей Васильевич Верзилин. Провожали их с плачем жены, матери, малые ребятишки. В каждой семье тогда по пять-шесть детишек было. Они и стали основной рабочей силой в годы войны.

— Бригадир будил нас на работу рано, в 5 часов утра, — рассказывает Константин Павлович. — Из-за этого часто, чтобы поспать лишний часок перед тяжелым днем, мы не ездили домой, а оставались ночевать на конюшне. Даже в трудные военные годы работавших колхозников бесплатно кормили один раз в день. Это было большой подмогой для живших впроголодь семей. Нам, детям, начисляли 0,75 трудодня в день, после уборки урожая давали на них хлеб. Так что мы по праву считали себя кормильцами семьи.

ПЕРВЫМИ ВЕРНУЛИСЬ ИНВАЛИДЫ

Первые фронтовики начали возвращаться в родной поселок в 1942 году. Это были тяжело раненные и по этой причине комиссованные бойцы. Один из них — Сергей Васильевич Верзилин, дядя К.П. Верзилина. Великая Отечественная война была второй в его биографии. Он участвовал в Гражданской: в Туркестане храбро бился с басмачами, потом был одним из организаторов коммуны им. Ильича.

Сергей Васильевич Верзилин вернулся с войны инвалидом. А вот сына Николая они с супругой Анной Абрамовной так и не дождались. Он пропал без вести в 1942 году.

С немецко-фашистскими захватчиками пулеметчику Верзилину привелось сражаться недолго. В боях за Москву в городе Руза он получил тяжелое ранение 30 декабря 1941 года. Потом было долгое лечение в госпитале, откуда Сергей Васильевич пришлет своим землякам ободряющее письмо. Ведь в годы войны не только тыл поддерживал фронт, но и бойцы писали землякам письма, которые поднимали дух людей, укрепляли в них уверенность, что враг будет разбит.

«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю в новом году полной победы над фашизмом, полного разгрома всемирного врага народа — Гитлера. Лежу в Москве в госпитале.

Хочется рассказать, как мы защищали нашу Красную столицу, сердце Советского Союза — Москву. С самого 6-го числа мы были на передовой линии и были в непрерывных боях. Подошедший к стенам Москвы обнаглевший враг был смят нашим общим крепким ударом, дрогнул и начал откатываться.

Товарищи коммунисты и колхозники! Героической работой на фронте труда укрепляйте наш тыл, помогайте доблестной Красной Армии до конца расправиться с наглым врагом.

С коммунистическим приветом тов. Сергей Верзилин».

Ранение оказалось тяжелым. Врачам пришлось ампутировать ему правую руку. В родной колхоз Сергей Васильевич вернулся с орденом Красной Звезды. Заведовал молочно-товарной фермой, руководил другими производственными участками. Уже после войны у них с супругой Анной Абрамовной родилось четверо детей.

Внук фронтовика Сергей Владимирович Верзилин рассказывает о дедушке:

— Знаю, что меня назвали в честь него. Дедушка, несмотря на инвалидность, был большим тружеником, все делал одной рукой: обмазывал глиной сараи, посадил большой яблоневый сад… Очень любил нас, внуков. А моего младшего брата назвали в память о его пропавшем без вести на войне сыне Николае.

Когда Сергей Васильевич Верзилин ушел воевать, его сын Николай, 1925 г.р., учился в Липецке в ФЗУ. В 41-ом году они с другом приписали себе по два лишних года, чтобы их взяли в армию. Сообщил матери, что их будут отправлять на фронт с вокзала в Грязях. Она приехала проводить сына, но опоздала: эшелон уже ушел.

Молодой боец пришлет всего несколько писем с фронта. В одном напишет, что был легко ранен, и заверит: «Не волнуйтесь, мы все равно победим…».

Николай Верзилин ушел на фронт в 16 лет, приписав себе два года.

А вскоре Николай пропал без вести. Письма от него перестали приходить в 1942 году.

— Из нашей семьи на фронт ушел папа Сергей Федорович Сошкин и старший брат Иван, — рассказывает Екатерина Сергеевна Верзилина, в прошлом знатная свекловичница колхоза имени Ильича, Герой Социалистического Труда. — Отца привезли домой на носилках в 1943 году сопровождавшие его из госпиталя санитары. Он был парализован после сильной контузии, полученной в битве за Сталинград. Подвозил на лошади боеприпасы и рядом с ним разорвался снаряд. Ранение было очень тяжелым. И все же папа выжил. Видно, не зря мы с мамой каждый день молились: «Господи! Сохрани нам отца, хоть какого!».

Сергей Федорович прожил в таком положении девять лет. За ним ухаживала жена Василиса Петровна и дети. Умер фронтовик в 1952 году.

А вот его старший сын Иван пройдет всю войну, будет воевать с японцами и уже после Победы выберет для себя стезю профессионального военного.

КОГДА УЖЕ НЕКОГО ЖДАТЬ

И все же самым страшным в годы войны было получить похоронку.

— Девушка-почтальонка как могла оттягивала этот момент, — вспоминает Екатерина Сергеевна. — Старалась вручить извещение о гибели после работы, чтобы рядом были близкие люди. Услышав плач, в дом приходили соседи и голосили вместе с хозяевами. Это было общим горем.

Но были случаи, когда похоронка приходила ошибочно на живого человека.

— Мария Кузина получила извещение о гибели на своего мужа Николая, — продолжает Е.С. Верзилина. — У них было трое детей. Долго убивалась. А потом пришла весточка от него. Оказалось, что Николай попал в плен, был в концлагере. Правда, домой пришел чуть живой. Прожил всего год и в 1945-ом умер.

ЛЕГЕНДАРНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОМНЯТ

Константин Павлович и Екатерина Сергеевна Верзилины имеют статус тружеников тыла, кстати, единственные из ныне живущих в п. Ильича. Хорошо помнят и легендарного председателя Г.К. Краснова.

В ставший ему родным колхоз имени Ильича Григорий Корнеевич вернулся в звании майора в 1946 году. Он воевал на Юго-Западном фронте, был комиссаром механизированной бригады, а на 1-м Украинском — заместителем начальника политотдела тыла 4-й Гвардейской танковой армии. Награжден орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Дошел до Берлина, оставил свой автограф на Рейхстаге. Краснов был участником Парада Победы в Москве в июне 1945 года.

— Первым делом Краснов построил новые дома для вдов, — рассказывает Константин Павлович, — ни одна из них не жила в избе под соломенной крышей.

Уже в первом послевоенном году хозяйство получило солидную прибыль, началось строительство социальных объектов. А еще через год доходы колхоза удвоились. Краснов вот-вот должен был получить звание Героя Соцтруда. Но вместо этого по навету недоброжелателей в 1949 году его арестовали и осудили на 15 лет лагерей.

Вместе с ним под каток репрессий попал инвалид войны С.В. Верзилин, который полтора года провел в лагерях. Вернулся в свой поселок, где до конца дней оставался уважаемым человеком.

Только после ХХ съезда КПСС Краснов был реабилитирован. Из мест заключения его освободили в 1956 году. Восстановился в партии, но в колхоз больше не вернулся. Сначала заведовал инкубатором, потом до пенсии работал директором Добринского хлебоприемного пункта «Заготзерно». Умер 4 января 1971 года. Много лет спустя, в июне 2021 года, при поддержке районных властей вместо скромного памятника на его могиле в Добринке появится плита из красного гранита с кратким изложением заслуг этого великого человека. Так благодарные потомки увековечат память своего знаменитого земляка.

«ВОЗВРАТИЛИСЬ МЫ НЕ ВСЕ…»

В августе 1945 года в газетах страны было напечатано Обращение тружеников сельскохозяйственной артели ордена Ленина имени Ильича к колхозникам и колхозницам Советского Союза «Быстро и без потерь уберем урожай, своевременно выполним обязательства перед государством по сдаче хлеба и других сельскохозяйственных продуктов!». Есть в нем и такое обязательство ильичевцев: «Организовать достойную встречу возвращающимся из Красной Армии нашим дорогим воинам-победителям, создать им надлежащие материально-бытовые условия».

Нельзя передать словами ту радость, которая пришла в семьи, где дождались своих дорогих фронтовиков.

Людмила Прокофьевна Луковкина — дочь фронтовика.

Вспоминает жительница п. Ильича Людмила Прокофьевна Луковкина.

— Мой отец Прокофий Стефанович Курьянов, 1924 года рождения, был сиротой с семи лет. Рос с мачехой, которая его обижала. На войну его провожала невеста (моя мама Анна Павловна). Она потом рассказывала об этом. Посадили призывников на подводы. А он, совсем еще молоденький, играл на балалайке, а по щекам катились слезы. С ней и уехал на войну. Папа вернулся без пальцев на руке, с осколком в плече. На балалайке он больше уже не играл…

Прокофий Стефанович Курьянов, вернувшись с фронта, завел семью. На фото ветеран со своими внуками.

Прокофий и Анна поженились, у них родилось четверо детей, Людмила — в 1946 году. Пришел с войны и его старший брат Иван Стефанович. У того было семеро ребятишек.

— Послевоенных детей много было, — продолжает Людмила Прокофьевна. — В моем классе человек 20 училось. Наша семья была счастливой, потому что имела отца. Жаль, прожил он недолго. Умер в 66-летнем возрасте. Но внуков он все-таки дождался.

Портрет ветерана войны Петра Степановича Голубятникова, написанный в 1952 г. московским художником Н. Лаковым.

Петр Петрович Голубятников тоже сын фронтовика.

— К моей бабушке Анне Сергеевне Голубятниковой судьба была благосклонна. Оба ее сына — Григорий и Петр — вернулись с войны и даже не раненые! Остались в родном колхозе. Жили дружно, с большим уважением относились к матери, заботились о ней. Она доживала с моим отцом Петром Степановичем. Ни разу в жизни не обращалась к врачам и не принимала таблеток. Сколько ее помню, всегда в трудах и заботах. Всех внуков вынянчила. Прожила 113 лет!

Сам Петр Петрович возглавлял сельский Дом культуры, руководил духовым оркестром — непременным участником мероприятий, проходивших 9 Мая у памятника погибшим.

— В коллективе было 12-14 школьников, — вспоминает Петр Петрович, — играли Гимн, торжественные марши, когда люди расходились — «Прощание славянки».

Среди выступавших на митинге ветеранов всегда был Алексей Федорович Григорьев — очень уважаемый в поселке человек. Лучше других о нем рассказала, будучи шестиклассницей, его правнучка Е. Григорьева, в исследовательской работе для школьного конкурса.

Наталия Николаевна Григорьевна с семейными реликвиями, которые собирал дед ее мужа А.Ф. Григорьев.

«Мой прадедушка Григорьев Алексей Фёдорович (1923-1993) 20 августа 1941 года был призван Добринским РВК и направлен в 20-ю десантную бригаду, которая формировалась в городе Киржач. Участвовал в битве за Сталинград (был награждён медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда»), в Курской битве, в сражении на Днепре (был награждён орденом Отечественной войны II степени).

28 октября 1943 года был тяжело ранен и впоследствии освобождён от воинской обязанности. Работал заведующим МТФ, пчеловодом колхозной пасеки, бригадиром полеводческой бригады. Участвовал во Всесоюзной сельхозвыставке в Москве в 1954 году.

Участник войны Алексей Федорович Григорьев.

Не забывал прадедушка про своих боевых друзей. Часто ветераны встречались в городе Киржач. На одной из таких встреч и был подарен Алексею Фёдоровичу необычный платок, на котором изображён боевой путь 36-й Гвардейской Верхне-Днепровской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии десантников, начинающийся в городе Киржач и заканчивающийся в городе Прага. Вышивкой обозначены точки и даты знаковых сражений и боёв, в которых принимала участие дивизия. Этот платок, все боевые и трудовые награды Григорьева Алексея Фёдоровича бережно хранятся в нашей семье. А ещё старые фотографии, запечатлевшие интересные моменты жизни прадедушки: вот он с боевыми друзьями в Москве; вот встреча в парке имени Горького; вот с ребятишками в школе, делится воспоминаниями о Великой Отечественной войне; а вот фотография оркестра, в котором Алексей Фёдорович играл в послевоенные годы. Да-да, в колхозе имени Ильича был собственный настоящий джазовый оркестр, а прадедушка солировал на скрипке».

— Алексей Федорович — дедушка моего мужа, — рассказывает Наталия Николаевна Григорьева. — Он трепетно относился ко всему, что было связано с Великой Отечественной войной. Собирал военные реликвии: фотографии, награды, письма, вырезки из газеты…

Дорогие сердцу вещи бывший фронтовик хранил в старом чемодане, который теперь перешел по наследству семье его внука Владимира.

— Дедушка был очень внимательным, — продолжает Наталия Николаевна. — Созванивался и встречался с фронтовыми друзьями, отправлял им открытки. Осталась целая пачка неподписанных, купленных про запас. Вел большую переписку с архивами и музеями.

К слову, отец фронтовика Федор Григорьев в годы войны, когда ильичевцы собирали деньги на боевой самолет, отдал последние сбережения, а ведь у самого семья была многодетной! Его подпись тоже стоит под обращением к жителям области обмундировать взвод красноармейцев.

Наталия Николаевна школьницей была задействована в концертах ко Дню Победы в сельском ДК.

— Мы выполняли заявки сидевших в зрительном зале ветеранов. Алексей Федорович всегда просил спеть «В землянке». Это была его любимая.

Сейчас концерты ко Дню Победы уже не собирают столько зрителей в сельском ДК. Нет в живых и ветеранов. Но по-прежнему звучат и будут звучать на сцене бессмертные произведения о войне, как память о земляках-героях и всех защитниках Родины.

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“Память – это то, что отличает любого человека. Мы должны помнить подвиги наших отцов, наших дедов, должны помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.