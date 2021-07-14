Неделя — за такой временной отрезок планируют завершить страду-2021 в крестьянском хозяйстве «Чара». Правда, глава хозяйства Владимир Малыхин сразу же оговорился в беседе с корреспондентом «ДВ»: если позволит сегодняшняя погода.

Уборочную кампанию здесь открыли в минувший понедельник. Первым, по данным агрономов, подошло поле в 150 гектаров, засеянное пивоваренным ячменем сорта «пионер» в районе деревни Белоносовки. На месте работ побывал и глава Добринского района Роман Ченцов, у которого ход нынешней страды находится на постоянном контроле.

— Всего в нашем районе, — сказал Роман Иванович, — в ходе жатвы предстоит убрать 61144 гектара, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Для того, чтобы провести уборочную кампанию в короткие сроки, будут задействованы 193 комбайна. Нагрузка на один комбайн составит 317 гектаров. Сельхозпредприятия всех форм собственности заранее подготовились к приемке нового урожая. Токовое хозяйство отремонтировано и укомплектовано кадрами. Для подработки зерна будут задействованы 18 сушилок. Запасено 2700 тонн дизельного топлива, 540 тонн бензина и 140 тонн масла, то есть потребное количество на всю уборочную страду. Благодаря своевременной подготовке к уборочной кампании и трудолюбию наших хлеборобов мы планируем ее завершить за 12-14 дней.

В «Чаре» зерновыми культурами засеяно 2000 гектаров. Из них 300 гектаров — яровой пшеницей, 1500 — ячменем и остальное — овсом. Страду-2021 здесь также встретили во всеоружии. На кромке поля у Белоносовки своего часа ждали 8 зерноуборочных комбайнов, 5 «КамАЗов» и другая техника, в том числе и для обеспечения пожарной безопасности. И вот, по данным влагомеров, можно приступать к уборке ячменя. Мощная техника после часа дня уходит на первый круг.

После прохода комбайнов агроном смотрит есть ли потери, но таковых не оказалось. Зерновой колос вымолачивается полностью. Это поле порадовало Владимира Малыхина и других участников уборки своей отдачей. На круг вышло по 28 центнеров качественного зерна.

Но, по мнению руководителя сельхозпредприятия, эта цифра не предел для опытного коллектива «Чары», от агронома до механизатора.