Марица Верховецкий одной из первых в Добринском районе оформила билет в кино по «Пушкинской карте». Девушка довольна тем, что просмотр фильмов в РДК по новой программе стал для молодёжи бесплатным.

Ещё с 1 сентября 2021 года школьники и студенты могли получить «Пушкинскую карту». Это специальная банковская карта для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия: приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Использовать ее можно только на территории РФ. Пополнять «пушкинские рубли» или использовать средства для других целей нельзя.

В 2021 году на каждую «Пушкинскую карту» было зачислено по 3000 рублей. С 1 января нынешнего года — уже по пять тысяч. Если ранее её применение было возможным лишь в крупных городах, то с недавних пор ситуация изменилась.

— С февраля 2022 года возможности «Пушкинской карты» расширены, — рассказывает ведущий методист МБУК «Добринская ЦКС» Л.В. Бортникова. — Ее владельцы могут покупать билеты в кино на фильмы российского производства и советскую классику. Наш кинотеатр также присоединился к этому проекту. Технические специалисты проделали огромную работу, в результате чего молодежь Добринского района теперь покупает билеты на фильмы. Их список будет постоянно пополняться, он одобрен министерством культуры. Оплата доступна на сайте vk.com/center_kino_dobrinka .

Одной из первых билет в кинозал по «Пушкинской карте» в Добринском районе приобрела школьница лицея Марица Верховецкий. Девушка довольна тем, что просмотр фильмов в РДК станет бесплатным.

В феврале в нашем кинотеатре по новому проекту можно было посмотреть новинки «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+) и «Однажды в пустыне» (16+). Например, семь учащихся МБОУ СОШ №2 и лицея оформили онлайн-покупку билетов на второй фильм и семнадцатого февраля приходили на его премьеру в кинозал районного Дома культуры. Потом поток желающих лишь увеличивался.

— Первого марта, — продолжает Людмила Васильевна, — 35 лицеистов благодаря «Пушкинской карте» решили организовать настоящий классный просмотр. Всего же за это время около ста юных добринцев уже смогли посетить наш кинотеатр по новой программе.

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