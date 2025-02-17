Пройдет каких-то три месяца, и нынешние старшеклассники встанут перед серьезным выбором: куда пойти учиться? Возможно, опыт их предшественников будет для кого-то полезным. С помощью статистических данных, предоставленных работниками отдела образования, мы проанализировали выбор добринских студентов.
Из 85 выпускников одиннадцатых классов 2024 года 63 (76,4 процента) поступили в высшие учебные заведения, 16 — в средне-специальные, 5 пошли работать, 1 человек по состоянию здоровья, к сожалению, пока не занят.
Большинство одиннадцатиклассников прошлого года сделали свой выбор в пользу высшего образования. Как и ранее, в лидерах три крупнейших образовательных учреждения района: школа №2 п. Добринка, где из 23 выпускников 21 учится в вузах, лицей: 17 из 19-ти, гимназия с. Ольговка: 11 из 14-ти.
Ребята из менее многочисленных школ тоже поступили в высшие учебные заведения: Верхнематренская — 1, Петровская — 2, Мазейская — 3, Пушкинская — 1, Талицкая — 5, Дубовская — 2. С учетом того, что в выпускных классах этих сельских школ обучались всего от одного до десяти человек, результат совсем неплох.
Можно порадоваться смелости и уверенности в своих силах добринских школьников, которые не побоялись «штурмовать» лучшие вузы страны и добились успеха. Наши земляки были зачислены в МГУ, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Финансовую академию при президенте РФ, Рязанскую медицинскую академию, Московский государственный технический университет, Военную академию ВА РВСН, Московский государственный юридический университет, Кубанский государственный университет, ВГУ, ЛГПУ и другие высшие учебные заведения.
Впечатляют и выбранные для учебы направления: международная журналистика, ядерная энергетика и теплофизика, судебная и прокурорская деятельность, психология и педагогика инклюзивного образования, электроника и наноэлектроника, нефтегазовое дело и проектирование, правовое обеспечение национальной безопасности, информационные технологии, таможенное дело, менеджмент…
У тех, кто выбрал для учебы средне-специальные заведения, наибольшей популярностью пользовались медицинский (5), педагогический (3), машиностроительный (2), информационных технологий и финансов (2), металлургический (2) колледжи, расположенные в нашем регионе и соседней Воронежской области.
Из 270 выпускников девятых классов 84 человека перешли в десятый, 41 пошли учиться в ПУ (37 — в Добринском филиале Усманского промышленно-технологического колледжа), 123 поступили в колледжи, 11 — в техникумы, 3 перешли в другие образовательные учреждения.
Мы составили традиционный рейтинг городов, учебных заведений и профессий, выбранных выпускниками добринских школ в прошлом году (см. иллюстрацию). Нужно сказать, что по сравнению с предыдущим годом география таких городов сузилась, зато добринские абитуриенты стали чаще выбирать для дальнейшей учебы столичные вузы — Москвы и Санкт-Петербурга.
ГОРОДА
Воронеж — 36
Липецк — 24
Москва — 8
Санкт-Петербург — 5
Усмань — 2
Рязань, Краснодар, Елец, Лебедянь — по 1.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВГУ — 10
ЛГТУ — 9
ЛГПУ — 5
Липецкие колледжи — 10
Воронежские колледжи — 6
Медицинские вузы — 4
ВГАУ им. Петра I — 3
РАНХ и ГС — 3
Воронежский технологический университет — 3
Воронежский институт МВД — 2
ВГПУ — 2
ВГТУ — 2
РГУ нефти и газа — 2
Липецкий филиал финансового университета при Правительстве РФ — 3
Военные вузы — 2.
В списке еще 14 вузов, в которые поступили по одному добринскому выпускнику.
ПРОФЕССИИ
Юристы — 11
Врачи и средний медперсонал — 9
Информационные технологии — 8
Педагоги — 8
Управленцы, логисты, менеджеры — 7
Электроэнергетики — 6
Инженеры и строители — 5
Экономисты — 4
Транспортники — 4
Журналисты — 4
Психологи — 3
Военные — 2
Металлургия — 2
Дизайнеры — 1
Международные отношения — 1
Аграрии — 1
Таможенное дело — 1
Специалист по туризму — 1
Повар-кондитер — 1.