Пройдет каких-то три месяца, и нынешние старшеклассники встанут перед серьезным выбором: куда пойти учиться? Возможно, опыт их предшественников будет для кого-то полезным. С помощью статистических данных, предоставленных работниками отдела образования, мы проанализировали выбор добринских студентов.

Из 85 выпускников одиннадцатых классов 2024 года 63 (76,4 процента) поступили в высшие учебные заведения, 16 — в средне-специальные, 5 пошли работать, 1 человек по состоянию здоровья, к сожалению, пока не занят.

Большинство одиннадцатиклассников прошлого года сделали свой выбор в пользу высшего образования. Как и ранее, в лидерах три крупнейших образовательных учреждения района: школа №2 п. Добринка, где из 23 выпускников 21 учится в вузах, лицей: 17 из 19-ти, гимназия с. Ольговка: 11 из 14-ти.

Ребята из менее многочисленных школ тоже поступили в высшие учебные заведения: Верхнематренская — 1, Петровская — 2, Мазейская — 3, Пушкинская — 1, Талицкая — 5, Дубовская — 2. С учетом того, что в выпускных классах этих сельских школ обучались всего от одного до десяти человек, результат совсем неплох.

Можно порадоваться смелости и уверенности в своих силах добринских школьников, которые не побоялись «штурмовать» лучшие вузы страны и добились успеха. Наши земляки были зачислены в МГУ, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Финансовую академию при президенте РФ, Рязанскую медицинскую академию, Московский государственный технический университет, Военную академию ВА РВСН, Московский государственный юридический университет, Кубанский государственный университет, ВГУ, ЛГПУ и другие высшие учебные заведения.

Впечатляют и выбранные для учебы направления: международная журналистика, ядерная энергетика и теплофизика, судебная и прокурорская деятельность, психология и педагогика инклюзивного образования, электроника и наноэлектроника, нефтегазовое дело и проектирование, правовое обеспечение национальной безопасности, информационные технологии, таможенное дело, менеджмент…

У тех, кто выбрал для учебы средне-специальные заведения, наибольшей популярностью пользовались медицинский (5), педагогический (3), машиностроительный (2), информационных технологий и финансов (2), металлургический (2) колледжи, расположенные в нашем регионе и соседней Воронежской области.

Из 270 выпускников девятых классов 84 человека перешли в десятый, 41 пошли учиться в ПУ (37 — в Добринском филиале Усманского промышленно-технологического колледжа), 123 поступили в колледжи, 11 — в техникумы, 3 перешли в другие образовательные учреждения.

Мы составили традиционный рейтинг городов, учебных заведений и профессий, выбранных выпускниками добринских школ в прошлом году (см. иллюстрацию). Нужно сказать, что по сравнению с предыдущим годом география таких городов сузилась, зато добринские абитуриенты стали чаще выбирать для дальнейшей учебы столичные вузы — Москвы и Санкт-Петербурга.

ГОРОДА

Воронеж — 36

Липецк — 24

Москва — 8

Санкт-Петербург — 5

Усмань — 2

Рязань, Краснодар, Елец, Лебедянь — по 1.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ВГУ — 10

ЛГТУ — 9

ЛГПУ — 5

Липецкие колледжи — 10

Воронежские колледжи — 6

Медицинские вузы — 4

ВГАУ им. Петра I — 3

РАНХ и ГС — 3

Воронежский технологический университет — 3

Воронежский институт МВД — 2

ВГПУ — 2

ВГТУ — 2

РГУ нефти и газа — 2

Липецкий филиал финансового университета при Правительстве РФ — 3

Военные вузы — 2.

В списке еще 14 вузов, в которые поступили по одному добринскому выпускнику.

ПРОФЕССИИ

Юристы — 11

Врачи и средний медперсонал — 9

Информационные технологии — 8

Педагоги — 8

Управленцы, логисты, менеджеры — 7

Электроэнергетики — 6

Инженеры и строители — 5

Экономисты — 4

Транспортники — 4

Журналисты — 4

Психологи — 3

Военные — 2

Металлургия — 2

Дизайнеры — 1

Международные отношения — 1

Аграрии — 1

Таможенное дело — 1

Специалист по туризму — 1

Повар-кондитер — 1.