В профессиональных учебных заведениях сейчас горячая пора. И не только потому, что все ближе и ближе окончание учебного года, а еще и потому, что уже сейчас педагогические коллективы озабочены тем, кто придет в аудитории 1 сентября 2024-2025 учебного года.

Этот вопрос стоит под номером один и у руководителя Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа Андрея Устюгова:

— Мы активизировали работу в этом направлении. День открытых дверей пока только готовится, а вот на встречи с выпускниками школ района наши педагоги выезжают постоянно. Побывали уже в Пушкинской школе, второй Добринской.

Надо подчеркнуть, что ребята заинтересованно ведут беседу с педагогами нашего учебного заведения, с большим вниманием слушают их, задают вопросы. Значит, интерес к рабочим профессиям не потерян.

А мы с удовольствием пропагандируем работу филиала, рассказываем о профессиях, которые можно получить, отучившись у нас, об условиях, созданных в учебном заведении, вообще, знакомим выпускников с нашей жизнью.

Она у нас многогранна и интересна. Основное, конечно, — это учеба. Но наши ребята ведут и активную внеучебную работу: организуем и проводим многочисленные конкурсы, фестивали, спортивные состязания…

Что же касается непосредственно учебы, то она у нас в следующем учебном году будет проводиться по двум направлениям. Планируем набор 30 человек для обучения по специальности «Мастер сельскохозяйственного производства» и 20 человек — «Мастер растениеводства».

С радостью примем новое пополнение в нашу студенческую семью!