В конце 19 века на территории нынешнего Добринского района произошла вспышка холеры. Видимо, заразу завезли с юга

В 1892 году в тогдашний Усманский уезд нагрянула неожиданная «гостья» — азиатская холера. Ее очагом стало село Средняя Матренка (тож Губино).

ПРИЕХАЛ САНИТАРНЫЙ ОТРЯД

Узнав о болезни, 12 июля в это селение поспешил санитарный врач Дейч. Первым заболевшим в селе был местный крестьянин Е.А. Гаршин. Ермил Алексеевич до болезни прибыл в родное селение «по железной дороге из местности близ Ростова-на-Дону…». По-видимому, он был там на заработках. Вскоре в Средней Матренке болело уже шесть человек. Двое из них умерли.

Уездная земская управа забила тревогу. «Для принятия мер к прекращению холеры, и чтобы не допустить ее распространения по другим селам» в Губино срочно командировали санитарный отряд в составе одного врача и двух фельдшеров. Вместе с ними отправился и студент-медик. Врачу четвертого земского медицинского участка, куда входила и Средняя Матренка, управой было предписано «принять меры к прекращению холеры совместно с санитарным отрядом».

О появлении болезни были уведомлены уездный исправник и земский начальник. Березнеговатскому волостному правлению было предписано оказывать «содействие в принимаемых мерах медицинским персоналом к прекращению эпидемии».

Но зараза вырвалась на просторы уезда, словно из ящика Пандоры.

В Крутчинской Байгоре вскоре тоже нашли больного, которым был крестьянин Василий Зеленкин, прибывший, как и Гаршин, с юга. От него холерой заразилось несколько селян. Вскоре холера нагрянула в Стрелецкие хутора, Мордово, Талицкий Чамлык, Березнеговку, Новочеркутино.

СЕЛЯНЕ УМИРАЛИ СОТНЯМИ

Самое большое число заболевших было в Мордово. Не отстал по количеству больных и Талицкий Чамлык. Здесь с 29 июля по 12 сентября болело 226 человек. К сожалению, сто из них умерли. В соседнем селе Чамлык Никольский с 10 августа по 14 сентября заболело 131 человек. Умерли 48 селян. «Атаковала» эпидемия и крупное волостное село Пушкино. Здесь с 2 августа по 5 сентября заболело 96 человек. Из них умерло 34 крестьянина.

В других селениях положение было более стабильным. По данным земской управы, к сентябрю 1892 года эпидемией болело 83 человека. Пик больных стал спадать в октябре. На десятое октября было зарегистрировано 70 больных. А всего по уезду с июля по октябрь холерой заразились 1676 человек, из которых умерли 702. 919 человек побороли болезнь, а к 10 октября насчитывалось еще 55 выздоравливающих.

«ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЗАРАЗЫ»

Кроме посылок санитарных отрядов в селения, охваченные холерой, уездная земская управа выделила денежные средства. Всего было израсходовано 7823 рубля 65 копеек. Это была по тем временам огромная сумма, и поэтому усманское земство обратилось в губернское с просьбой принять на себя расходы суммой в 7749 рублей 89 копеек.

Следует отметить, что «для отделения холерных больных от здоровых» в уезде были построены семь бараков. Четыре из них располагались в нашем районе: в Хворостянке, Нижней Матренке, Талицком Чамлыке и Добринке. С холерой боролись шестьдесят врачей. Для них были выделены не только лечебные и «дезинфекционные» средства, но и закуплены десять приборов профессора Контани.

«Для пресечения заразы» вся одежда и вещи больных «сожигались за вознаграждение», назначенное врачом совместно с волостным и сельским начальством.

Следует отметить, что профессионализм врачей был на высоте. И многие были позднее награждены. Но студент-медик Спиндлер, приглашенный «управою к лечению холерных больных» «от вознаграждения за труды отказался» и посему управа просила земское собрание «сделать постановление о выражении ему благодарности через Ректорат Московского университета».

На отлично сработала и уездная земская полиция. В селения полицейских «командировал» уездный исправник. Здесь они и поддерживали образцовый порядок.

К концу 1892 года холера была побеждена. К сожалению, она вновь напомнила о себе в 1911 году. Но это уже другая страница истории нашего края.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.

Холера – острая кишечная инфекция, возникающая при поражении человека холерным вибрионом. Холера проявляется выраженной частой диареей, обильной многократной рвотой, что приводит к значительной потере жидкости и обезвоживанию организма вплоть до гиповолемического шока и смерти. Относится к особо опасным инфекциям.