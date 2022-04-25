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В копилке липецких тхэквондистов дюжина медалей первенства ЦФО

19 часов назад
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В прошедшие выходные в Рязани состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет.

В соревнованиях приняли 369 спортсменов из 10 регионов Российской Федерации.

Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва».

Победителем первенства в весовой категории 45 кг стал Кирилл Мусонов.

Серебро турнира в своих весовых категориях завоевали: Мария Ворошилина (37 кг), Дмитрий Спицын (57 кг), Михаил Коростелев (37 кг), Ангелина Шелягина (55 кг), Софья Насопрун (59+ кг).

Бронзовые призёры первенства: Родион Деринг (61 кг), Дмитрий Попадьин (41 кг), Михаил Василевич (65+ кг), Алина Попова (44 кг), Илья Ларионов (49 кг), Софья Никитина (51 кг).

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