В прошедшие выходные в Рязани состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет.
В соревнованиях приняли 369 спортсменов из 10 регионов Российской Федерации.
Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва».
Победителем первенства в весовой категории 45 кг стал Кирилл Мусонов.
Серебро турнира в своих весовых категориях завоевали: Мария Ворошилина (37 кг), Дмитрий Спицын (57 кг), Михаил Коростелев (37 кг), Ангелина Шелягина (55 кг), Софья Насопрун (59+ кг).
Бронзовые призёры первенства: Родион Деринг (61 кг), Дмитрий Попадьин (41 кг), Михаил Василевич (65+ кг), Алина Попова (44 кг), Илья Ларионов (49 кг), Софья Никитина (51 кг).