В прошедшие выходные в Рязани состоялось первенство Центрального федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет.

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