В коттеджный поселок Романово будут заезжать две маршрутки из Липецка

С 27 ноября организуется транспортное обслуживание коттеджного поселка Романово, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.

На маршруте №128 «Липецк-Троицкое» будет организовано движение автобусов через расположенную на автодороге «Обход г. Липецка» остановку «Романово» на рейсах отправлением от автовокзала в 9:45, 14:30, 17:25, 19:30, из с.Троицкое – в 9:20.

Также остановка «Романово» будет внесена в схему проходящего маршрута №115 «Липецк-Гудовка» в направлении Липецка: отправление автобусов из с. Гудовка в 6:25, 14:15, 18:35, прохождение Романово соответсвенно в 7:00, 14:45, 19:05.