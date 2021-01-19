Для обеспечения безопасности всех желающих окунуться в священную купель на праздник Крещения Господня было организовано круглосуточное дежурство сотрудников управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области: водолазов, спасателей отдельных пожарно-спасательных постов и спасателей аварийно-спасательного отряда.

По г. Липецк желающих окунуться в крещенскую воду пришло более 1000 человек (в пресс-службе мэрии сообщили о 1400 пожелавших окунуться в иордань).

Также безопасность населения во время крещенских купаний осуществляли работники межрайонных поисково-спасательных служб на водных объектах г. Ельца, г. Грязи, г. Данкова, г. Усмани, г. Задонска и спасатели 14-ти отдельных пожарно-спасательных постов УГПСС. Всего по Липецкой области в крещенских купаниях приняли участие более 5000 человек.