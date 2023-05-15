У каждой пары свое представление об идеальной свадьбе. Екатерина и Кирилл Фатеевы решили совместить красивое торжество бракосочетания и праздник в узком кругу самых близких и родных людей. И это им удалось!

22 апреля они расписались в загсе г. Липецка. При этом торжественном и волнительном моменте в их жизни присутствовали многочисленные друзья, однокурсники и, конечно, родители.

— Пышный наряд невесты, большой банкет — все это не наше, — рассказывает Екатерина. — Мы с Кириллом считаем, что главное на свадьбе не антураж, а радость, разделенная с родными людьми. Да и, честно говоря, времени на подготовку большого праздника у нас все равно бы не было.

Кирилл учится на пятом курсе военной академии, в этом году у него распределение. Ему дали небольшой отпуск в связи с бракосочетанием. Екатерина тоже заканчивает Липецкий педуниверситет и одновременно работает в одной из школ города (студентам выпускного курса для этого разрешают учиться по индивидуальному плану). Девушка выбрала для себя не совсем обычную специальность. Она — будущий педагог-дефектолог. Ее работа будет связана с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

— Мой выбор был не случайным, — продолжает собеседница. — Хочется помогать детям с особенностями развития находить свое место в жизни, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. Кстати, мой небольшой опыт работы с этими мальчишками и девчонками показал, что они ничем не отличаются от своих сверстников: тоже любят пошалить, повеселиться. Только, пожалуй, более открытые и искренние со взрослыми. От них получаешь столько тепла!

Этот год для молодой пары обещает быть очень насыщенным на важные события: свадьба, защита диплома, отъезд к месту будущей службы мужа, трудоустройство…

Но наша собеседница уверена: вместе им любые трудности по плечу.

— Мы с Кириллом узнали друг друга в старших классах гимназии с. Ольговка, — делится Екатерина. — Я жила в поселке Плавица, он ездил к нам учиться из Большой Плавицы. А разглядели друг друга поближе, когда нас пригласили на крестины общие знакомые. До свадьбы встречались полтора года. За это время я смогла понять и убедиться, что надежнее человека не бывает. Кирилл очень добрый, ответственный, чуткий и мужественный. Знаю, что не предаст и не бросит в трудную минуту. Поэтому готова следовать за ним хоть на край света.

На второй день после росписи в загсе Кирилл и Екатерина вместе с близкими родственниками отправились отмечать свое бракосочетание на природу.

— Погода была по-весеннему теплой, солнечной, — продолжает Екатерина. — А главное, рядом были наши дорогие, любимые родители, которые очень радовались за нас. Их искренние, от всей души пожелания останутся в нашей памяти навсегда: уважать, беречь, ценить друг друга, уметь уступать… Общеизвестные, казалось бы, слова. Но из уст родителей они звучат совсем по-другому.

Медовый «месяц» у молодоженов Фатеевых длился всего пару дней. Супруги разъехались в свои города доучиваться и с нетерпением ждать тот день, когда им уже не нужно будет надолго расставаться.

Напоследок мы попросили Екатерину дать практический совет по организации свадебного торжества тем, кто только собирается пожениться.

— Все зависит от ваших желаний и, конечно, бюджета. Мы с Кириллом, к примеру, все организационные расходы взяли на себя, потому что уже сами зарабатываем деньги. Да и большого праздника нам не хотелось. Поэтому особо нервничать по поводу, как все пройдет, нам не пришлось. Если у вас планы намного грандиознее и бюджет позволяет, то советую лучше пригласить организатора свадебного торжества, который решит все вопросы, поможет и подскажет. А вы тем временем сосредоточитесь на своих ощущениях в предвкушении важного события.