Дополнительное финансирование для лагеря «Прометей» было выделено сегодня на сессии областного Совета депутатов. 95 млн рублей направят на строительство двух новых корпусов. Средства федеральные и региональные.

Новые корпуса — всесезонные и быстровозводимые. В них есть все удобства, комнаты гостиничного типа, веранда с панорамными окнами. Первые такие корпуса появились в лагере «Берёзка». Потом еще три были построены в «Прометее».

«Наш «Прометей» возвращает свою известность на уровне страны. Впервые мы провели в лагере полуфинал Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Очень приятно слышать, как тепло дети отзываются о нашем лагере. Рад, что им нравится. Скоро построим в «Прометее» два новых корпуса и продолжим ремонтировать старые, станет ещё комфортнее. Полностью обновим и переоснастим медкорпус и столовую. Ну и, конечно, всё для спорта – планируем реконструировать стадион, открыть новые площадки. Каждый ребёнок сможет найти тут что-то своё и увезти хорошие воспоминания об отдыхе», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.